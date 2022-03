Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [AVRIL 2022]

Partager







Microsoft a présenté mardi les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois d'avril.

• À lire aussi: Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC d’avril 2022

• À lire aussi: Des Xbox Series X remises à neuf moins chères et en stock dès maintenant

Rien d'énorme encore ce mois-ci, mais ces quelques titres pourraient tout de même causer de belles surprises chez certains joueurs. En ce sens, on remarque notamment la présence du très bon jeu indépendant Hue dans la sélection de ce mois-ci.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er avril:

Another Sight (Xbox One) – du 1 er au 30 avril

Hue (Xbox One) – du 16 avril au 15 mai

Outpost Kaloki X (Xbox 360) – du 1 er au 15 avril

MX vs ATV Alive (Xbox 360) – du 16 au 30 avril

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s