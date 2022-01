Votre prochain karaoké aura sûrement lieu... dans le métavers

Partager







En bonne doublure numérique du monde physique, le métavers regorge de possibilités pour les mélomanes. Ils pourront accéder à une multitude de services comme rejoindre les avatars de leurs amis à un concert ou même participer à un karaoké géant.

Ce projet insolite de karaoké dans le métavers est porté par la start-up taïwanaise XRSpace, fondée en 2017 par l'ancien CEO de HTC, Peter Chou. Elle a récemment lancé PartyOn, un métavers dédié spécialement aux performances musicales.

Dans cet espace numérique du futur, les amateurs de musique pousseront la chansonnette à travers leur avatar. Il suffit pour ça d'être équipé d'un casque de réalité virtuelle, comme ceux que commercialisent les entreprises Pico, Rokid, Meta et même XRSpace.

Une fois le casque sur la tête, les chanteurs en herbe pourront choisir leur morceau de prédilection parmi un catalogue de plus de 17 000 morceaux sous licence. Ne vous attendez pas toutefois à y trouver des classiques des soirées karaoké comme « I Want to Break Free » de Queen ou encore « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. Le catalogue de PartyOne comporte une sélection de chansons interprétées par des artistes chinois et des morceaux particulièrement en vogue sur TikTok.

Réinventer l'expérience musicale

Si ce répertoire musical peut surprendre, il témoigne de la volonté de XRSpace de lancer PartyOn uniquement en Chine dans un premier temps. À partir du mois de février, la compagnie organisera une série d'événements virtuels, de festivals de musique et même un concours de chant dans son métavers.

Pour Peter Chou, PartyOne atteste des possibilités du métavers pour l'industrie musicale. « XRSPACE se consacre à la création d'expériences dans le métavers à l'ère du Web 3.0, en les rendant plus accessibles aux utilisateurs quotidiens », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis de nous associer à Agora, Pico et Rokid dans cette première étape vers la construction d'un métavers élargi pour l'industrie musicale, avec d'autres expériences merveilleuses à partager à l'avenir ».

Si les géants de la technologie et de la mode investissent de plus en plus les univers virtuels, les professionnels de la musique y vont plus à tâtons. La plateforme de réalité virtuelle Decentraland a organisé en octobre un grand festival avec le DJ Deadmau5 et le groupe The Wombats en tête d'affiche. De son côté, le projet Ristband ambitionne de devenir une plateforme de concert multijoueurs, où les mélomanes pourront explorer un quartier virtuel, rempli de salles de spectacle et de discothèques.