7 produits pour reproduire les looks beauté de la série Euphoria

Les personnages d’Euphoria nous captivent non seulement grâce à leurs histoires d’amour, leurs secrets et les intrigues, mais bien aussi parce qu’on aurait tous envie de copier leurs looks colorés et extravagants.

Que ce soit Cassie, Maddy ou Jules, toutes nous donnent juste le goût d’une séance de shopping chez Sephora!

Voici donc 7 looks beauté à recréer à la maison, inspirés de la série.

1. Le fard à paupière bleue de Kat

Avec son look extravagant, le personnage de Kat interprété par Barbie Ferreira n’a pas peur du maquillage! Elle ose le fard à paupières bleu poudre des années 80. Ça tombe bien puisque tous s'entendent pour dire que cette tendance qui va bien aussi aux blondes qu'aux brunettes fait un retour en force en 2022.

On adore le Trio de fards à paupière Teinte bleue Annabelle à 7,99$ sur Amazon

2. L’œil de chat précis de Maddy

Allez, à vos eye-liners! Même s’il est difficile de dessiner un œil de chat parfait, c’est pourtant l’un des looks qui ne se démode jamais. L'œil de chat est adopté par les femmes de toutes ces décennies comme Maddy. Pour exprimer sa créativité, on peut jouer avec le look classique en ajoutant deux pointes, en s'amusant au coin intérieur ou en ajoutant des bijoux.

On adore l'Eyeliner liquide Mini Roller Liner de Benefit à 19$ chez Sephora

3. Les lèvres brillantes de Cassie

Les lèvres de Cassie semblent toujours hydratées et légèrement teintées par un gloss qu’on voudrait tous se procurer! La jolie blonde incarne parfaitement la cheer leader innocente des films américains! On dit oui à son maquillage de jour et minimaliste qui suit la tendance d’être maquillé sans en avoir l’air.

On adore les Brillants à lèvres repulpants de Bite Beauty à 33$ chez Sephora

4. Les sourcils fournis de Rue

Les sourcils épais sont encore très tendance cette année et Rue en est la preuve! Pour recréer ce look, il faut se procurer un excellent crayon à sourcils qui imite les poils ou, pour un look plus naturel, un gel transparent ou teinté qui donnera l’impression d’avoir des sourcils plus fournis.

On adore le Gel épaississant fixatif à sourcils de la marque Pupa Milano à 25$ chez Jean Coutu

5. La nouvelle coupe de Jules

On ne se lasse pas des tenues phénoménales de Jules, de son maquillage qui passe du naturel à l’excentrique et de ses cheveux blonds toujours parfaits! La deuxième saison, la mystérieuse jeune fille adopte une coupe carrée qu'elle porte souvent vagué. Les beach waves font dont sensation à l'écran comme dans la vie!

On adore l'ondulateur à cheveux pour vagues profondes de la marque Amika à 166$ chez Sephora

6. Les lèvres rouges de Lexi

La jeune sœur de Cassie et amie d’enfance de Rue, Lexi se démarque par son allure distinguée. Sa signature est définitivement son rouge à lèvres rouge mat qu’elle porte avec élégance et assurance. Le rouge à lèvres rouge est le meilleur allié pour un maquillage du soir ou à porter lors d’une occasion chic.

On adore le Rouge à lèvres liquide mat Lip Lingerie XXL de NYX à 12$

7. Les boucles parfaites de Gia

Comment obtenir des boucles aussi parfaites que ceux Gia, la petite soeur de Rue? Pour celles qui possèdent une chevelure frisée comme les deux frangines, il suffit d'utiliser les bons produits capillaires pour recréer de belles boucles souples et éclatantes. Que vous ayez les boucles tissées serrées ou des boucles relâchées, une gelée coiffante est votre alliée!

On adore la Gelée anti-frisotti de Girl with Curls à 16,95$ sur Amazon

À vous de jouer!

