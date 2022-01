Essai des Beats Fit Pro : quand les AirPods Pro ne conviennent pas

Partager







Je suis un grand amateur des AirPods Pro d’Apple. Leur format, leurs fonctionnalités, la qualité sonore correcte et leur simplicité d’utilisation sur iOS et macOS en font à mon avis le modèle à considérer pour les utilisateurs de produits Apple à la recherche d’écouteurs sans fil, surtout ceux qui ont le budget pour se permettre des appareils un peu plus chers que la moyenne. Si vous passez plusieurs heures par jour et que vous ne voulez pas d’un gros casque sur l’oreille, l’investissement vaut la peine.

Les AirPods Pro ne conviennent toutefois pas à tout le monde. Leur intérêt sur Android est plus limité, ils sont chers et même si leur design tient mieux en place dans l’oreille que celui des AirPods réguliers, ils peuvent tomber quand on pratique un sport, du moins si on ne fait pas attention.

Les Beats Fit Pro lancés vendredi au Canada corrigent la plupart de ces défauts, mais en introduisent quelques autres.

Voici cinq constats, après une semaine d’essai :

Technologiquement, ils sont parfois meilleurs que les AirPods Pro

Photo : Maxime Johnson. Les écouteurs Beats Fit Pro offrent une meilleure compatibilité avec Android que les AirPods Pro.

Côté technologie, on ne fait pas beaucoup de compromis avec les Beats Fit Pro, même s’ils sont moins chers que les AirPods Pro. Synchronisation automatique avec les appareils Apple, spatialisation audio, réduction active du bruit, touches tactiles sur les écouteurs, résistance à l’eau et à la sueur IPX4, compatibilité avec Find My : les Beats Fit Pro offrent presque toutes les fonctionnalités du modèle haut de gamme d’Apple, mais pour 249$ au lieu de 329$.

En fait, ils offrent même quelques ajouts, surtout si vous êtes sur Android : leur application Android est en effet complète, ce qui n’est pas le cas avec les AirPods, et les écouteurs sont compatibles avec l’appairage rapide Fast Pair de Google.

Leur recharge est aussi rapide. Il faut 1h30 pour les recharger complètement (leur autonomie de 6 heures est d’ailleurs meilleure que celle de 4,5 heures des AirPods Pro), et, surtout, 5 minutes dans le boitier de recharge suffisent pour gagner une heure d’autonomie lorsque la batterie est faible.

En résumé, les deux modèles se valent technologiquement sur iPhone, mais sur Android, les Beats Fit Pro sont supérieurs aux AirPods Pro.

Sur Android, une comparaison plus juste serait en fait plutôt avec Jabra Elite 7 Pro ou Jabra Elite 7 Active, que je n’avais toutefois pas sous la main pour comparer au moment de cette mise à l’essai.

Ils tiennent fermement en place, mais je les trouve moins confortables

Photo : Emilie Laperrière. Les Beats Fit Pro tiennent fermement en place dans l’oreille.

Pour porter les Beats Fit Pro, on les insère dans notre canal auditif et on les tourne légèrement. La petite ailette se bloque alors dans le pavillon de notre oreille, et les fait tenir solidement en place. Vous pouvez bouger votre tête de toutes les façons, vous aurez probablement une commotion cérébrale avant de réussir à les faire tomber.

Ils sont toutefois moins confortables que les AirPods Pro, et même que les AirPods réguliers, surtout avec le temps. On les oublie moins dans nos oreilles, et ils nous fatiguent plus rapidement.

Est-ce problématique? Cela dépend de votre sensibilité. Personnellement, je ne m’entraine pas assez (c’est un euphémisme) pour que la meilleure tenue compense le plus grand inconfort. Le calcul pourrait toutefois être différent pour d’autres.

Leur boitier est trop gros

Photo : Maxime Johnson. Le boitier des Beats Fit Pro est considérablement plus gros que ceux des AirPods. Les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro d’Apple.

Le boitier de recharge est l’autre gros inconvénient des Beats Fit Pro. Il est plus large, plus long et plus épais que celui des AirPods, tous modèles confondus. Il n’est pas assez gros pour être inconfortable dans ses poches, cela dit, ce n’est donc pas un défaut assez important pour passer obligatoirement son tour, mais cela pourrait faire pencher la balance.

Notons que le boitier n’est pas non plus compatible avec la recharge sans fil, ce qui n’est pas très important de toute façon, mais que j’aime le fait qu’on puisse le brancher avec un port USB-C, et non un port Lightning.

Plus de basses, moins du reste

Photo : Maxime Johnson. Les Beats Fit Pro offrent une bonne qualité sonore, surtout par rapport aux basses.

Côté qualité sonore, les basses sont plus présentes avec les Beats Fit Pro qu’avec les AirPods Pro. Celles-ci sont d’ailleurs d’une bonne qualité pour des écouteurs du genre, toutes marques confondues.

Plus de basses n’est toutefois pas synonyme d’un meilleur son. Le gain dans les fréquences graves se fait en effet un peu aux dépens des fréquences hautes et moyennes. La différence en passant des AirPods Pro aux Beats Fit Pro saute aux yeux (ou plutôt aux oreilles) dans une pièce comme Me and Julio Down by the Schoolyard de Paul Simon. Les guitares sont plus présentes avec les AirPods, et le son avait en général une meilleure rondeur. La basse était toutefois meilleure avec les Beats.

Pour ce qui est des appels, il semblait y avoir un peu plus d’écho dans le son des Beats Fit Pro que dans celui des AirPods Pro, mais la différence était plutôt raisonnable. Ceux qui recherchent un bon microphone, pour des vidéoconférences, par exemple, devraient probablement se tourner vers un microphone dédié de toute façon.

Dans l’ensemble, les Beats Fit Pro sonnent quand même bien pour des écouteurs boutons, surtout si vous aimez les basses accentuées, mais ils ne vous feront pas tomber en bas de votre chaise non plus.

Un bon prix pour les caractéristiques

Les Beats Fit Pro offrent un bon rapport qualité-prix, une étiquette qu’on appose rarement aux produits d’Apple.

C’est un appareil qui améliore les principales faiblesses des AirPods Pro d’Apple (prix, tenue en place dans l’oreille lorsque l’on fait du sport et compatibilité avec Android), mais sans pour autant les détrôner pour tous les utilisateurs.

