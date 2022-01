Un homme est arrêté et avoue au policier avoir conduit pendant 50 ans sans permis

Partager







Un homme âgé de plus de 80 ans est peut-être l’un des plus grands criminels de la route de tous les temps. Il a été arrêté après avoir conduit pendant plus de 50 ans sans permis de conduire ni assurance.

Ce sont deux policiers du comté de Nottinghamshire, en Angleterre, qui lui ont mis la main au collet. Pendant une patrouille de routine, les deux agents ont aperçu, près d'un centre commercial, un homme chambranlant s’approchant de son véhicule. Préoccupés par le comportement du vieillard, ils ont décidé de l'appréhender.

Les agent se sont rendu compte que l’homme en question était âgé de plus de 80 ans et qu’il n’avait, de toute évidence, plus les facultés assez aiguisées pour prendre le volant.

Capture d'écran La voiture de l'homme en question.

Né en 1938, le conducteur du véhicule a avoué aux agents de la paix qu’il conduisait sans permis et sans assurance depuis l’âge de 12 ans! On vous laisse faire le calcul...

Bien qu'il n’avait pas l’âge légal pour conduire une voiture à l'époque, il ne s’est jamais fait prendre. Et lorsqu'il a eu l'âge requis pour conduire, il n'a jamais passé de test de conduite. Les tests obligatoires ont pourtant été instaurés en 1935 en Angleterre...

Même s'il n'a jamais eu de permis de conduire valide, l’homme en question n’a jamais été impliqué dans un accident de la route, selon la police. Cette dernière lui a tout de même conseillé de ne plus prendre la route, en raison de ses problèmes d’ouïe et de sa condition physique.

Pour notre part, on vous conseille d’avoir un permis de conduire en règle...

