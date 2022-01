Une énorme maison avec piscine creusée et four à pizza, à vendre à Saint-Faustin-Lac-Carré pour 1 449 000$

Partager







Ça vous dirait de rêver le temps de quelques photos? Voici une impressionnante demeure de Saint-Fautin-Lac-Carré à vendre pour 1 449 000 $.

Cette maison à la façade de pierre fut construite dernièrement et propose un terrassement impeccable. Avec une grande piscine creusée avec cascade, un four à pizza, une terrasse et une véranda, il est certain que les futurs propriétaires voudront passer tout leur temps à l’extérieur.

Dès l’entrée, de hauts plafonds et escalier suspendu vitré mettent la barre haute pour le reste de la visite.

Un salon avec foyer majestueux et des poutres de bois au plafond promettent de vous charmer.

Vous trouverez dans la même pièce, la salle à manger et la cuisine. Des planchers noirs chauffants, radiants et électriques, ajoutent un contraste intéressant à la pièce.

Une salle d’eau se trouve également au rez-de-chaussée.

Une porte vitrée mène à la terrasse: la pièce de résistance de la maison. Une véranda avec foyer, plusieurs espaces de détente et un coin-bar donnant sur la cuisine sauront plaire aux personnes qui aiment recevoir les amis et la famille.

Les personnes plus technos seront heureuses d’apprendre que la maison est intelligente. Un système de haut-parleurs Sonos se trouve dans l’entièreté de la propriété ainsi qu’un système automatisé pour les lumières et les serrures.

Un petit salon et trois chambres à coucher se trouvent au sous-sol.

Une grande salle de bain se trouve également à ce niveau.

À l’étage, vous trouverez deux autres chambres, dont la chambre principale. Celle-ci possède sa propre pièce-penderie et se trouve tout près de la salle de bain.

Il y a un garage double attaché à la maison ainsi qu’un garage détaché double qui se trouve à quelques pas seulement de la maison.

Saint-Faustin-Lac-Carré se situe dans la magnifique région des Hautes-Laurentides. La région est gâtée par de nombreux lacs, montagnes de ski et sentiers de randonnée, et se trouve à proximité de Tremblant.

Cette spectaculaire maison est en vente par Maude Gaudreault de Engel & Völkers. Le prix demandé est 1 499 000$.

