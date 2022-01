Voici le prix médian des condos près des stations de métro à Montréal

Partager







C'est un rendez-vous chaque année : une courtière immobilière a présenté jeudi sa nouvelle carte des prix médians des prix des condos vendus à proximité des stations de métro à Montréal pour l’année 2021. Sans surprise, de fortes variations de prix sont observées dans les quartiers en périphérie du centre-ville.

Depuis maintenant deux ans, l'agente immobilière Charlyse Amoussou compile le prix de tous les condos vendus dans un rayon d’un kilomètre de chaque station de métro pour établir un prix médian. Pour ce faire, elle compile les ventes de janvier à décembre 2021 avec les données du site immobilier Centris.

Nouveauté de cette année: la courtière a comparé les prix entre 2020 et 2021 pour permettre d’illustrer les variations pour chaque station de métro. Comme ce fut le cas en 2020, l’outil intègre aussi les prix minimum et maximum payés pour chaque condo, par secteur.

Des hypothèses confirmées

Lors de la publication de sa carte en septembre 2021, Charlyne Amoussou avait annoncé quelques tendances en cours sur le marché, mais voulait attendre le bilan de fin d’année pour établir des comparatifs de 2020 à 2021.

«Je vois que [la nouvelle carte] confirme les hypothèses que j'ai données en septembre dernier», lance d’emblée la courtière immobilière en entrevue avec le 24 heures.

Elle constate que l’augmentation est beaucoup plus notable aux extrémités des lignes de métro et sur la ligne verte, puisque ces secteurs rattrapent progressivement leur retard face aux prix du marché sur l'île de Montréal. «Les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter sur le Plateau-Mont-Royal vont dans ces coins-là, donc ça crée une gentrification avec des personnes qui ont un budget plus élevé et ça fait monter les prix», suppose-t-elle.

Fait à noter : la station Montmorency, à Laval, connaît à la fois la plus forte augmentation et demeure la troisième station de métro la plus abordable.

Crédit: Charlyse Amoussou Charlyse Amoussou

Encore une fois, le Vieux-Port et le secteur du centre-ville sont les deux seuls endroits où les prix sont à la baisse sur la carte. «Il y a beaucoup plus d’offres que de de demande dans ces coins-là» explique Mme Amoussou. On explique cette forte offre en raison du faible nombre d'étudiants et de travailleurs étrangers venus s'installer dans ce secteur du centre-ville depuis le début de la pandémie.

Les 5 stations où on note les plus fortes augmentations en 2021 par rapport à 2020

1- Montmorency (ligne orange) : 250 000$ à 300 000$ (+20%)

2- Acadie (ligne bleue) : 440 000$ à 525 000$ (+19,31%)

3- Langelier (ligne verte) : 320 000$ à 370 000$ (+15,62$)

4- Lasalle (ligne verte) : 398 500$ à 444 000$ (+11,41%)

5- Charlevoix (ligne verte) : 455 000$ à 502 000$ (+10,33%)

Les 5 stations où le prix des condos est le plus cher en 2021

1- Édouard-Montpetit: 850 000$

2- Outremont: 669 000$

3- Villa-Maria:640 000$

4- Snowdon: 582 000$

5- Vendôme : 545 000$

Les 5 stations où le prix des condos est le plus abordable en 2021

1-De la Concorde: 282 500$

2-Saint-Michel: 296 000$

3- Montmorency: 300 000$

4- Côte-Vertu : 322 500$

5-Côte-Sainte-Catherine: 325 000$

