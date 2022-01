35 questions à poser lors d'une première date

Partager







Les temps morts, le small talk et les silences gênants sont des cauchemars pour tous ceux et celles qui sont dans le dating et les débuts de relation.

Vous pouvez toutefois surmonter cette gêne avec des questions amusantes à poser lors des premiers rendez-vous galants, qui vous ferons mieux connaître la personne en face de vous.

Voici 35 questions qui partiront des conversations!

1. Quel a été ton plus beau voyage?

Pour en apprendre plus sur un souvenir qui rend la personne heureuse.

2. Quel est ton repas préféré de la journée?

Voilà une question pour découvrir si la personne que vous convoitez est matinale!

3. Donnes cinq mots pour te décrire.

C'est un exercice qui demande de l'introspection.

4. Avec quelle célébrité aimerais-tu partager un repas?

Ça peut être pour jaser de la vie d'un artiste connu ou parce que c'est un celebrity crush, on ne sait jamais.

5. Quel a été ton concert favori à vie?

Une question qui donne une idée de la musique écoutée en roadtrip.

6. Quel compliment t’a le plus marqué?

Un compliment marquant reste gravé pour longtemps.

7. Quelle est la dernière chose qui t’as fait pleurer?

Est-ce un évènement triste? Un moment de nostalgie?

8. Quel film écoutes-tu le plus souvent?

Quelqu'un avec qui faire un marathon Harry Potter à chaque année? Oui s'il-vous-plaît.

9. As-tu une bucket list?

Une liste des choses, petites ou grandes, que l'autre désire accomplir dans sa vie!

10. Que recherches-tu en amour?

Si vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous pourrez simplement vous dire merci, next!

11. Nomme une chose que tu aimes chez toi.

Une conversation qui reste positive et qui fait un bel exercice d'introspection.

12. Que serais-tu capable de manger sans te tanner?

Question de savoir quel est son péché mignon ou son repas favori!

13. Es-tu plus sucré ou salé?

Celle-là est pour savoir si vous allez bien vous entendre sur les snacks de fin de soirée.

14. Quelle recette fais-tu pour impressionner tes invités?

Lire ici: Et est-ce que tu serais prêt(e) à faire la recette pour un deuxième rendez-vous?

15. Où te situes-tu dans ta famille et comment est-elle?

Est-ce que ta date est le benjamin de sa famille? L'aîné? Le cadet? Comment se passe un souper de famille? La curiosité est piquée.

16. Quel est l’endroit où tu te sens le mieux?

Sa chambre? Un banc de parc? en forêt?

17. Quel genre de film es-tu incapable d’écouter?

C'est un match parfait si vous vous entendez pour ne jamais écouter la trilogie du seigneur des anneaux.

18. Quels sports aimes-tu pratiquer?

Des sports individuels ou en équipe? Est-ce que la personne fait partie d'une ligue?

19. Quelle est ta matière scolaire favorite?

Est-ce que c'est le sujet qui est passionannt ou le prof qui est excellent?

20. Qu’est-ce qui te met en colère?

Toujours bon à savoir.

21. Quel aliment détestes-tu?

Question de savoir si vous êtes deux militants anti-poivrons.

22. Quel métier rêvais-tu de faire, plus jeune?

Médecin, astronaute, pompier, professeur...On a tous eu un métier de rêve à un jeune âge.

23. Qu'est-ce que qui te fait rire à tout coup?

Le sens de l'humour est tellement important.

24. Quelle est ton odeur favorite?

Du linge fraîchement lavé, la sauce à spaghetti qui mijote, le gazon après la pluie, les odeurs ramènent à tellement de souvenirs.

25. Quel a été ton pire mauvais coup?

Est-ce que c'était de lancer des oeufs sur des maisons à l'halloween avec ses amis?

26. Comment te décris-tu en couple?

Si la description vous plaît, c'est bon signe.

27. Une bonne action dont tu es fier?

Ça fait du bien, une petite tape dans le dos.

28. Quelle est ta destination voyage de rêve?

Et est-ce que vous pourriez y aller ensemble?

29. Chat ou chien?

Les parents de chats et chiens savent que ça n'est pas une concession à faire.

30. Quelle est la plus belle chose que quelqu’un ait fait pour toi?

Un bon geste fait à notre endroit est tellement marquant.

31. Quel conseil appliques-tu au quotidien?

Un sage conseil peut changer une vie.

32. Comment tes amis te décriraient-ils?

Douce, blagueur, rieuse, tombeur: l'entourage connaît souvent si bien une personne.

33. Si tu avais tout l’argent du monde, tu achèterais quoi?

Aucune limite d'argent, aucune limite d'imagination!

34. Quel superpouvoir aimerais-tu avoir?

L'invisibilité, le fait de voler? On rêve là.

35. As-tu un talent caché?

Jongler, jouer d'un instrument de musique, faire du skate, dessiner, ça donne une idée de ce que la personne fait de ses temps libre.

Bon rendez-vous!

