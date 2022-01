Un chalet scandinave sur le bord d’une rivière avec un spa, à louer à Stoneham-et-Tewkesbury

Partager







Le Côté Sud de la Jacques-Cartier est un bungalow des années 1970 entièrement rénové.

Avec une architecture unique, tournée vers la nature, les voyageurs pourront profiter d'un cadre parfait pour des vacances ressourçantes en nature.

Pure et noble, l’architecture minimaliste est à la fois surprenante et apaisante.

La proximité de la rivière est un privilège. Deux canots sont mis à votre disposition en saison. En hiver, la raquette est l’activité prisée par les voyageurs.

Rapidement, la tranquillité des lieux vous permettra d’observer la nature en toute quiétude.

En y séjournant, peut-être auriez-vous le plaisir d’admirer les castors qui se sont installés sur l’île depuis plus d’une décennie.

À l’intérieur, une aire ouverte abrite le salon, la cuisine et la salle à manger. Avec les énormes fenêtres et le look épuré, la nature se fond au décor et ce, dans toutes les pièces du chalet.

Le bungalow possède tout l’équipement culinaire nécessaire afin de s’improviser chef le temps d’une soirée. L’hôte a pensé à tout afin que vous puissiez passer de belles vacances.

Un total de huit voyageurs peuvent s’installer dans le chalet. Trois chambres, dont une au sous-sol et deux salles de bains sont mises à disposition.

Une grande terrasse en béton loge le spa, et de nombreuses aires de détente. C’est l’endroit parfait pour lézarder au soleil en lisant un bon livre ou pour tenir un 5 à 7 digne de mention.

Une panoplie de services et d’activités se trouvent à proximité. Vous trouverez d’ailleurs le Centre de Ski Stoneham, le Spa Nordique et le Village Vacances Valcartier à moins de 20 minutes en voiture.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'ensemble du chalet!

Ce magnifique chalet d’architecte est à louer sur Airbnb. Le prix de la nuit varie selon les dates sélectionnées. Des dates sont encore disponibles en février et en mars et l'été 2022, mais faites vite! Les animaux ne sont pas permis.

