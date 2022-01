Bungie va rejoindre la famille Sony

Partager







Sony Interactive Entertainment a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir Bungie, le studio derrière la création de Halo, pour 3,6 milliards de dollars.

• À lire aussi: Transaction Microsoft-Activision: Call of Duty serait sur PlayStation pour encore au moins deux ans, selon plusieurs sources

• À lire aussi: Microsoft rachète Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars

Bungie a déjà appartenu a Microsoft, mais a quitté pour former un partenariat avec Activision en 2010 pour la création de la populaire franchise de jeux vidéo Destiny, avant de devenir complètement indépendant. Il faut souligner que Bungie n'est plus derrière Halo, qui sont connus comme étant des jeux phares des consoles Xbox de Microsoft.

L'entente est la troisième du genre à être annoncée au mois de janvier 2022 après l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour près de 69 milliards de dollars et celle de Zynga par Take-Two Interactive pour 12,7 milliards de dollars.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a annoncé la nouvelle sur le blogue de la compagnie déclarant que le studio demeurera toutefois « indépendant » et « multiplateforme ».

« Nous entretenons une relation solide avec Bungie depuis de nombreuses années. Et nous avons passé beaucoup de temps avec l'équipe de direction de Bungie pour développer une bonne relation qui favorise la collaboration et le partage des connaissances », peut-on lire dans le communiqué. « Au cours des longues conversations qui ont eu lieu au cours des derniers mois, il est évident que la direction de Bungie est incroyablement excitée à l'idée de collaborer avec les équipes de PlayStation Studios ».

Bungie a également publié un communiqué lundi afin de confirmer la nouvelle. « Comme nous, SIE croit que les mondes de jeux ne sont que le début de ce que peuvent devenir nos propriétés intellectuelles. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et de promouvoir des franchises emblématiques qui unissent des amis du monde entier, des familles à travers les générations et des fans sur plusieurs plateformes et supports de divertissement », est-il indiqué sur le site de Bungie.

Pour savoir ce que cette acquisition va donner, il faudra certainement patienter. Mais selon Sony, le partenariat apportera de nouvelles expériences pour les communautés PlayStation ainsi que la communauté bâtie par Bungie.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s