Cet imprimé classique sera partout cette année

Êtes-vous prêtes à vivre un hiver et un automne chics à souhait? C’est ce que prédit l’imprimé de prédilection des fashionistas pour 2022: les rayures!

En effet, les rayures reviennent en force après quelques années tapies dans l’ombre et on ne pourrait pas plus s’en réjouir. C’est que les rayures sont un classique de la garde-robe qui s’agencent avec tout, mais vraiment tout!

Cette année, les rayures se présentent sous toutes leurs forme : fine, moyennes, asymétriques, style rugby, etc.! Elles se présentent sur les cols roulés, comme les chandails à col cheminée, et même les chandails tricotés classiques cet hiver.

Cette saison, les tricots de ce motif se portent avec un jean, un pantalon droit de style corpo, ou même une jupe en soie. Point de vue couleur, le choix est le vôtre: les teintes de marine, beige et blanc et noir classiques sont toujours tendance, tout comme celles plus audacieuses comme les néon et pastel.

On le porte en version XXL, pour un look incroyablement cosy qui aura la double fonction de nous garder au chaud ET stylés tout l’hiver.

Pour la saison chaude, on le porte en version macramé, ou encore voilée, tout en légèreté. On l'adopte aussi sur nos maillots!

À vous de jouer!

