Elden Ring: plus de gameplay dévoilé à moins d'un mois de la sortie du jeu [VIDÉO]

À quelques semaines de la sortie, le magazine Game Informer a mis la main sur Elden Ring et a partagé un extrait exclusif de 4 minutes de jeu.

La vidéo nous fait explorer Castle Mourne, un château médiéval où les horreurs abondent. Situé dans la Weeping Peninsula dans le sud de Limgrave, cet endroit occupé par des créatures léonines chimériques et d’autres monstres horrifiques est l'un des nombreux mini-donjons qu’on peut retrouver à travers le jeu.

Cette vidéo est le résultat d’une dizaine d’heures de jeu du journaliste de Game Informer, et donnera certainement l’eau à la bouche aux fans des jeux de FromSoftware.

On rappelle qu’Elden Ring est maintenant gold et que l’équipe de développement s’affaire à fignoler les derniers détails de la patch de lancement. Sa sortie est toujours prévue pour le 25 février prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5.

