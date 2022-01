Halo: l'apparence de Cortana dans la série télé ne fait pas l'unanimité [VIDÉO]

Partager







Dimanche après-midi, Paramount+ a présenté la nouvelle bande-annonce de la série télé Halo, exclusive à la plateforme de diffusion. On a pu apercevoir les premières images de Cortana et son apparence ne semble pas faire l’unanimité chez les fans de jeu.

La nouvelle bande-annonce promet beaucoup d’action et des images époustouflantes, mais des fans de la franchise ne semblent pas charmés par le look de Cortana.

La twittosphère s’est immédiatement enflammée et ne s’est pas retenue de demander à Paramount+ que la complice virtuelle de Master Chief reçoive le même traitement que le design initial de Sonic, en 2020. On rappelle qu'à la sortie de la première bande-annonce de Sonic The Hedgehog, le web avait demandé que l'apparence du hérisson bleu soit redessinée complètement. La sortie avait finalement été repoussée à 2020 pour rendre le personnage «moins laid».

Les demandes semblent toutes revenir à une chose: rendre Cortana plus holographique et bleue. Certains demandent aussi qu’elle n’ait pas l’air si humaine et que son apparence s’approche plus de celle des jeux.

D’autres fans semblent aussi avoir des problèmes avec Master Chief, de même que les acteurs choisis. Bref, les créateurs derrière la nouvelle série ont beaucoup de pain sur la planche pour réussir à convaincre les fans.

La série Halo débutera sur le service de diffusion Paramount+ le 24 mars et son histoire se déroulera sur la «Silver Timeline», une chronologie distincte, mais adjacente des jeux et des romans.

