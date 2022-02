Les 10 meilleures huiles pour des cheveux brillants et soyeux

Partager







La tendance des liquid hair ne serait pas accessible sans des huiles adaptées pour des cheveux soyeux et lisses. Heureusement, une multitude d’huiles hydratantes sont disponibles sur le marché et pour tous les budgets, pour une crinière de rêve.

L'étape capillaire d'une bonne huile donne un fini brillant et lisse, en plus d'ajouter une douceur incomparable. Il faut toutefois y aller selon son type de cheveux.

Certaines appliquent l'huile avant le shampoing en traitement ou encore au sortir de la douche, avant le séchage et le coiffage. D'autres utilisent les huiles au moment de la finition de la coiffure. Parfois aussi, on peut mettre une bonne couche d'huile dans sa crinière avant d'aller au lit, comme un masque nourrissant et hydratant.

Afin d'obtenir une finition lisse et douce, voici les meilleures huiles à se procurer pour des cheveux en santé.

1. Traitement original MorocanOil, 50$ chez Sephora

La formule nourrissante et l'odeur épicées aident à obtenir une chevelure envoûtante. Une petite quantité peu en faire beaucoup, on aime, surtout pour les crinières déshydratés.

2. Huile capillaire de OUAI, 37$ chez Sephora

Une huile capillaire multitâche parfaite pour celles qui utilisent régulièrement, voire quotidiennement leurs outils chauffants. L'huile OUAI offre une protection thermique et anti-uv, en plus d'un rendu hyper-doux.

3. Gloss me hair serum de Design Me, 31$

Un sérum infusé avec des ingrédients naturels de choix, soit l'huile de cannabis sativa, l'huile d'argan, l'huile de graines de moringa et l'extrait de riz. Le Gloss.me est conçu pour une hydratation qui ne laisse pas le cheveu lourd, éliminer les frizzotis et une brillance éblouissante.

4. Ghost Oil de Verb, 20$ chez Sephora

L'huile fantôme, parce que c'est comme si on n'avait rien dans les cheveux. Après application, le résultat est épatant. Une sensation plus-que-légère et une formule hydratante qui vous plaira, en plus d'un prix aussi doux que vos cheveux.

5. N.7 bonding Oil de Olaplex, 38$ chez Sephora

La marque Olaplex nous surprend encore une fois avec un produit qui convient à tous les types de cheveux pour les réparer et les dompter. Il faut toutefois veiller à n'en mettre qu'une petite quantité par utilisation.

6. Huile nourrissante Essence absolue de Shu Uemura, 21$ - 75$

L'huile pour les cheveux de Shu Uemura contient de l'huile de camélia et a une odeur lègère comme sa formule. Elle est parfaite pour les cheveux fins et convient pour protégner la tignasse des appareils chauffants et des rayons nocifs du soleil.

7. Huile capillaire nourrissante Gold lust de Oribe, 70$ chez Sephora

Cette huile est un luxe à s'offrir pour une chevelure de rêve. Nourrissante, elle fait des miracles sur les cheveux abimés et pour préserver les pointes. Convient à tout type de cheveux, même les plus fins.

8. Extraordinary oil huile pénétrante de L'Oréal Paris, 10$ chez Pharmaprix

Cette huile de L'Oréal Paris est parfaite par son prix et sa qualité. Elle dompte les frissotis comme un chef et ne laisse pas de sensation de lourdeur. Votre chevelure sera soyeuse.

9. Huile invisible Hairdresser de Bumble and Bumble, 27$ - 50$ chez Sephora

Le slogan de cette huile est ''pour une infinie douceur'', et il répond parfaitement à sa mission. Combinez 7 ingrédients et huiles hydratantes et vous obtenez ce sérum qui trônera dans votre salle de bain, prêt à être utilisé avec vos fers, puisqu'il est thermoprotecteur. Il est idéal pour les cheveux épais.

10. Huile frizz vanishing oil de The Living Proof, 40$ chez Sephora

On a craqué pour le shampoing sec de cette marque et on craque aussi pour cette huile The Living Proof. Elle combat l'humidité en combinant cinq types d'huiles dans une formule légère. Le résultat promis est le résultat obtenu et c'est ce qui en fait un produit à avoir.

