MONK: Un nouveau café-buvette s’installera prochainement dans Ville-Émard

Dans un contexte pandémique incertain pour le milieu de la restauration, certaines personnes n’ont pas froid aux yeux et décident de se lancer dans de beaux projets d’envergure.

C’est le cas des partenaires qui se cachent derrière le projet MONK qui animera certainement le sud-ouest de Montréal cet été.

MONK, c’est le nom qu’aura ce nouveau café-buvette qui s’installera prochainement dans Ville-Émard, dans le local de l’ancienne Banque Laurentienne.

Le but derrière le projet consiste à créer un endroit convivial et rassembleur pour attirer une clientèle du quartier. Il sera possible d’y déguster des repas légers, un bon café le matin ou encore une bière froide en fin de journée.

Pour l’instant, le projet comprend de nombreux partenaires dont le restaurant Well, le Yo & Co Espresso Bar, le torréfacteur montréalais Escape Coffee Roaster, la drinkerie Ste-Cunégonde et la brasserie West Shefford. Le MONK abritera fièrement la Ferme Fortuna.

L’ouverture du café-buvette est prévue pour le printemps-été 2022. Pour l’instant, vous pouvez suivre les progrès en vous abonnant à la page Instagram du projet.

Il est certain que ça deviendra l’endroit idéal où se réunir entre amis et collègues lorsqu’il fera plus chaud.

