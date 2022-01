Uncharted: la dernière bande-annonce du film ne manque pas d’action! [VIDÉO]

Partager







Sony a présenté une dernière bande-annonce explosive avant la sortie d'Uncharted, le 18 février, comprenant des cascades rocambolesques, des combats et des bateaux pirates volants.

Basé sur la franchise de Naughty Dog, le film Uncharted suivra Nathan Drake (Tom Holland) et Victor «Sully» Sullivan (Mark Wahlberg) qui entreprennent un long et périlleux voyage à la recherche de l’or perdu de Magellan. En parallèle, Drake suivra une piste d'indices pour retrouver Sam, son frère disparu, avec qui Sully semble avoir un passé.

Dans cette bande-annonce finale, on assiste à des combats et une poursuite en bateaux pirates volants. Vous avez bien lu, des bateaux volants! Avec Uncharted, on ne sait jamais à quoi s’attendre.

Tom Holland et Mark Wahlberg partageront l’écran avec Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Pilou Asbæk. Cette première adaptation promet certainement de l’action en continu! C’est ce qu’on découvrira le 18 février, lors de la sortie du film en salle.

