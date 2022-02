À quelques jours des Jeux olympiques, l'application de rencontres gaies Grindr n'est plus disponible en Chine

Partager







À l’approche des Jeux olympiques de Pékin, les autorités communistes chinoises ont renforcé le contrôle du web et ont rendu impossible le téléchargement de rencontres Grindr sur le territoire, ce que dénonce la communauté LGBTQ2S+.

Selon les données de la société de recherche mobile Qimai, Grindr a été retiré jeudi dernier de l'App Store d'Apple en Chine et de plusieurs plateformes chinoises pour Android.

Cette campagne vise à «créer une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l'opinion publique pendant le Nouvel An lunaire», a déclaré le gouvernement de Xi Jinping dans un communiqué.

Seule bonne nouvelle: le concurrent local de Grindr, Blued, est toujours disponible en Chine.

Les droits des LGBTQ2S+ bafoués

Bien que l’homosexualité ne soit plus illégale depuis 1997 et qu'elle ait été retirée de la liste des maladies mentales en 2001, le mariage entre personnes du même sexe, lui, n’est toujours pas permis en Chine. L'homosexualité et les enjeux LGBTQ2S+ restent d'ailleurs tabous.

L’année dernière, d'importants groupes universitaires de défense des droits des LGBTQ2S+ avaient vu leurs comptes bloqués sur WeChat, réseau social populaire en Chine.

− Avec les informations de l’AFP et The Verge