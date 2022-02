Amazon Prime Video: voici les films et séries qui arrivent au Canada en février 2022

Partager







De grands classiques du cinéma, mais aussi quelques nouveautés originales, débarquent sur la plateforme canadienne d’Amazon Prime Video en février.

Les abonnés du service auront ainsi notamment droit ce mois-ci à une brochette de longs-métrages de qualités, tels que Ray, Scarface, The Big Lebowski ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Cela dit, février sera aussi l’occasion de découvrir quelques productions d’Amazon exclusives à la plateforme, comme la quatrième saison de Marvelous Mrs. Maisel, la série Reacher ou la comédie romantique I Want You Back.

Voici donc ce qui arrive sur Amazon Prime Video au Canada en février:

1er février

Inside Man

Snow White And The Huntsman

Straight Outta Compton

Ray

Strawberry Shortcake’s Berry Bitty Adventures – saison 2

Huntsman, The: Winter’s War

Scarface

The Game

Turbo

Backdraft

Steve Jobs

The Big Lebowski

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

About Time

Hotel Transylvania 2

3 février

The Walking Dead: World Beyond – saison 2

Dreamland

4 février

Reacher – production originale d’Amazon

Book Of Love – production originale d’Amazon

Phat Tuesdays: The Era Of Hip Hop Comedy – production originale d’Amazon

10 février

Don’t Breathe 2

Homestay – production originale d’Amazon

11 février

Sofia Niño De Rivera: I Would Do It Again – production originale d’Amazon

I Want You Back – production originale d’Amazon

LOL: Last One Laughing Brazil – production originale d’Amazon

Housebroken

16 février

Creed

Creed II

17 février

Copshop

Titane

18 février

LOL: Last One Laughing Canada – production originale d’Amazon

The Marvelous Mrs. Maisel – saison 4 – production originale d’Amazon

Lov3

24 février

Charli XCX: Alone Together – contenu exclusif

LOL: Last One Laughing Italy – saison 2 – production originale d’Amazon

The Card Counter

28 février

Hit 2

Ce qui quitte Amazon Prime Video au Canada en février

1er février

Married...With Children

Limitless

A Discovery of Witches

Law and Order

Dragons

Jexi

The Nanny

2 février

The Mindy Project

10 février

Burn

13 février

47 Meters Down: Uncaged

The Farewell

15 février

Elementary

17 février

All Creatures Here Below

27 février

Onihei

28 février

Battlestar Galactica

Drawing Smiles

