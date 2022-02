It Takes Two sera adapté pour le cinéma ou la télé

Partager







Excellente nouvelle pour les fans du jeu coop It Takes Two: il sera adapté pour le cinéma ou la télé.

Variety a annoncé la nouvelle lundi, expliquant que Hazelight Studios fera équipe avec dj2 Entertainment pour une adaptation de son jeu. Sauf qu'aucun réseau ni studio n'est rattaché au projet pour le moment.

« Créer le monde et l'histoire de "It Takes Two" fut tellement amusant pour l'équipe et moi », a déclaré Josef Fares de Hazelight. « Parce que [le jeu] a un récit fort avec plusieurs personnages un peu fous ainsi que des moments fous d'action coop, le potentiel est gros pour une bonne adaptation au cinéma ou à la télé ».

Variety avance que Pat Casey et Josh Miller, les scénaristes derrière le film Sonic the Hedgehog, sont liés au projet.

Le jeu, sorti en 2021, raconte l'histoire de Cody et May, un couple sur le bord du divorce qui est transformé par magie en petites poupées. En mode coop, les joueurs devront guider les personnages à travers des niveaux colorés afin de retrouver leur forme humaine.

Le projet n'est pas la première adaptation de jeu vidéo pour dj2 Entertainment. La compagnie s'occupe de la suite de Sonic the Hedgehog, en plus de travailler sur une série animée de Tomb Raider et des séries live-action de Disco Elysium et Life is Strange.

