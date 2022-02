Jeunes femmes vêtues de lingerie: un salon funéraire fait scandale avec ses publicités

Partager







L’entreprise de pompes funèbres russe Honorim fait la promotion de ses cercueils grâce à des modèles à moitié dénudées.

Basé à Moscou, le centre funéraire a déclenché la controverse au pays de Poutine en raison de ses publicités dans lesquelles des jeunes femmes très légèrement vêtues posent sur, dans, et près de cercueils en bois.

Dans une vidéo montrant les coulisses du tournage publiée sur Instagram, on peut lire que «Nous avons notre propre équipe d'agents qualifiés qui contrôlent l'organisation des funérailles à chaque étape - de la paperasse au rituel funéraire».



Évidemment, il serait étonnant que les demoiselles posant les foufounes à l’air, affalées sur les cercueils, soient les «agents qualifiés» en question.

Dans les commentaires sous la publication, de nombreux internautes ont dénoncé le mauvais goût de l’initiative.

«C’est horrible. Ils sont cinglés», a écrit un usager.

«La vraie horreur est que les gens ont perdu tous leurs repères. Le monde est rendu fou», lui répondu quelqu’un d'autre.

«Pourquoi a-t-on besoin de femmes nues pour faire la promotion de quelque chose d’aussi privé et maussade? C’est vulgaire et offensant pour ceux qui doivent enterrer leurs proches», a philosophé un autre internaute.



Bref, faire en sorte qu’Éros et Thanatos se côtoient de la sorte n’est peut-être pas la meilleure des idées lorsqu’on est un salon funéraire.

