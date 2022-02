Quoi faire: 28 activités pour traverser février en beauté

Partager







Patinage en forêt, activités romantiques à faire en couple ou entre amis, escapades de plein air: profitez du mois le plus court de l'année pour célébrer les joies de l'hiver.

C'est le moment tout indiqué pour se gaver de chocolat, passer du temps de qualité à l’extérieur et puiser du romantisme dans les petits plaisirs de la vie.

Voici donc 28 activités à faire avec vos amis ou votre +1 en février:

La Place des Festivals de Montréal s’illumine cet hiver grâce à son événement de luminothérapie. L’émerveillement est à son comble alors que vous découvrirez les nombreuses œuvres d’art immersives du site. En savoir plus.

Pendant votre séjour à l’hôtel, dans les hôtels participants, il vous sera possible de déguster un repas 3 services signé Sushi à la maison dans le confort de votre chambre. Il est même possible d'apporter votre vin pour accompagner le tout. En savoir plus.

En attendant de s’envoler vers l’Italie, sachez que plusieurs épiceries spécialisées tissent la métropole. Ces épiceries ont le don de nous transporter en Italie à coups de produits fins allant des pâtes fraîches aux huiles d’olive importées. Découvrez 8 épiceries italiennes ici.

Le Québec est gâté en patinoires féériques en forêt. Assurez-vous de profiter de février pour en découvrir au moins une. Voici 8 sentiers de patin en forêt au Québec.

Pour échapper aux tracas du quotidien, tentez l’immersion totale qu’est l’exposition Imagine-Monet. Après Van Gogh et Picasso, c’est l’heure de se lancer dans l’univers impressionniste de Monet grâce à cette exposition présentée à Arsenal art contemporain Montréal jusqu’au 27 février. Réservez ici.

Réservation et passeport sanitaire requis. Prévoir environ 30 minutes.

La Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours s’illumine ce mois-ci dans le cadre du spectacle Candlelight St-Valentin: Roméo et Juliette et autres à la bougie. Dans une ambiance intimiste à la lueur des bougies, redécouvrez les classiques les plus romantiques comme «Clair de Lune» ou encore «Roméo et Juliette». Réservez ici. 11-12 et 14 février prochains

Plusieurs cafés, artisans chocolatiers et pâtissiers de la métropole servent d’excellents chocolats chauds. Voici les 10 meilleurs endroits où boire un excellent chocolat chaud à Montréal.

La Vanlife ne prend pas de pause en hiver. Certaines compagnies de location offrent des vans adaptées à la saison froide. Les types de véhicules et équipements varient; il suffit de choisir selon vos préférences. En savoir plus.

Le Village Nordik, maintenant situé derrière l'espace 400e, revient pour une 6e édition qui vous fera découvrir la pêche sur glace en plein cœur du Port de Québec. En savoir plus.

Les sentiers de la Cidrerie Lacroix sont ouverts tout l’hiver afin de vous accueillir en raquette, à pied ou en ski de fond. Les sentiers sont accessibles 7 jours sur 7, de 9h30 à 15h30. Les chiens en laisse sont permis! (seulement à cette période de l’année). Du café, du chocolat chaud et du jus de pomme chaud (version alcoolisée disponible) seront disponibles sur place.

Dans le Mile-End, cette buanderie et boutique promet de plaire aux amoureux de la couleur rose. Le propriétaire s’amuse à rassembler dans sa boutique des merveilles des quatre coins du globe. Assurez-vous d’essayer leurs breuvages funky.

Chez Pinkita

75, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Dès le 8 février, L’Espace GO de Montréal présente Les dix commandements de Dorothy Dix mettant en vedette Julie Le Breton. Une pièce à ne pas manquer. En savoir plus.



Avec les années, Mont-Tremblant s’est développé afin de devenir une destination touristique de choix. Ski, hébergements uniques, spa, casino, restaurants, boutiques, évènements et plein air se pratiquent dans cette région pour la parfaite escapade. Découvrez 6 magnifiques chalets disponibles pour la location ici.

Du 1er au 14 février, 170 restaurants participants à travers la province proposent des poutines extravagantes à découvrir. La liste se trouve ici.

Ce mois-ci, une escapade dans une habitation unique semble être une très bonne idée. Pour l’occasion, l’équipe de Silo 57 s’assure de garder un oeil sur les plus beaux Airbnb du Québec. Jetez un oeil à notre section roadtrip afin de trouver le logement parfait pour votre prochaine escapade.

Du 4 au 13 février, le Carnaval de Québec animera la ville de Québec au plus grand bonheur de tous. Voyez la programmation ici.

Le bar à vin et dessert gastronomique Ratafia amène la «game» des desserts à un tout autre niveau en proposant un dessert à assembler soi-même. Le dessert Crunchy est disponible ici.

Pour une escapade hors de la province, mettez le cap vers Ottawa pour défiler à toute allure sur le Canal Rideau, la plus grande patinoire au monde. Au total, 7,8 km vous permettent de découvrir ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Accès gratuit. Du 14 janvier au 28 février. En savoir plus.

Les temps sont durs pour les restaurateurs. C’est pourquoi, il est important de leur montrer du soutien et ce, un café à la fois. Découvrez la liste des cafés qui ont récemment ouvert à Montréal ici.

Ouvert tous les jours depuis le 20 janvier entre 9h et 17h, le parc de rails Dillon Ojo accueille gratuitement les sportifs (et casse-cous) de tous âges qui souhaitent s’amuser sur leur planche de façon sécuritaire.

La terrasse du restaurant Kamúy en plein cœur du Quartier des Spectacles a été aménagée avec des tables de pique-nique prêtes à accueillir les gourmands cet hiver. En savoir plus.

Cinquième Vague – terrasse chauffée éphémère

1485, rue Jeanne-Mance, Montréal

La magnifique région des Laurentides est reconnue pour ses milliers de kilomètres à explorer en raquette. Découvrez 7 beaux sentiers juste ici.

Réconfortante à souhait, la brioche à la cannelle est le dessert à essayer en février. Extra glaçage s’il vous plait! Voici 5 bonnes adresses de Montréal où trouver d’excellentes brioches.

La TOHU offre gratuitement le prêt de skis de fond et de raquettes les samedis et dimanches, pour partir à la découverte du parc Frédéric Back. Deux pistes balisées totalisant 7,5 km permettent d’explorer ce parc unique en Amérique. En savoir plus.

TOHU

2345, rue Jarry E, Montréal

Cette chocolaterie nouveau genre prépare des chocolats qui sont trop beaux pour être mangés. Dans la Petite-Italie, l’endroit offre d’ailleurs un chocolat chaud décadent.

6466, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Juliette et Chocolat propose une promotion intéressante du 2 au 6 février. Vous pouvez manger sous les étoiles dans une des trois bulles chauffées du site. Un menu pour quatre personnes est d’ailleurs proposé pour l’occasion au coût de 150$.

Juliette et Chocolat Centropolis

525, promenade du Centropolis, Laval

Le Toasteur a subi une transformation complète au printemps dernier. Le restaurant a fait appel au studio de mobilier Alphabet à qui on doit le décor du Saison des pluies et le mobilier de la fameuse Hinterhouse à La Conception.

Le Toasteur Villeray

767, rue Villeray, Montréal

Ce fleuriste met le paquet afin d’offrir des items pas quétaines à se procurer pour la Saint-Valentin. C’est le moment idéal pour mettre la main sur un adorable cactus et des pots pour vos plantes à la maison.

Boutique Must Société (Griffintown)

186, rue Peel, Montréal

Boutique Must Société (Laval)

1965, Autoroute des Laurentides, Laval

Boutique Must Société (Sainte-Foy)

2785, boulevard Laurier, Québec

