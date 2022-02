15 influenceuses québécoises qui vendent leurs vêtements sur Vinted

Partager







Acheter ses vêtements de deuxième main, c’est non seulement écologique et économique, mais ça permet aussi de copier les looks de nos influenceuses préférées! Surtout sur Vinted.

Après un immense succès en Europe, la plateforme de vente et d’achat de vêtements Vinted est arrivée au Canada en 2021.

Sur celle-ci, on peut retrouver les profils de plusieurs influenceuses et personnalités d’ici qui mettent régulièrement des morceaux stylés en vente.

Voici donc 15 influenceuses québécoises qui sont sur Vinted :

L’ancienne participante à OD Grèce met régulièrement des morceaux tendance en vente. Faites vite, ils partent rapidement!

La BFF et partenaire d’affaires de Jessika est elle aussi membre Vinted.

Vanessa propose tant des morceaux décontractés que des vêtements chics, comme la magnifique veste qu’elle a portée sur la couverture de son livre!

La jeune femme au style coloré n’a pas de morceaux en vente pour le moment, mais étant l’une des plus suivies de la plateforme, on sait qu’elle en ajoute régulièrement!

L’influenceuse très populaire sur TikTok propose de se procurer certains de ses vêtements, dont ce magnifique top au motif rétro!

Celle qu’on connaît aussi sous le nom de Flo99 sur les réseaux sociaux a une tonne de morceaux en vente.

Si vous admirez le style classique et indémodable d’Émilie, voilà votre chance!

La participante à OD Afrique du Sud vend plusieurs items féminins et estivaux.

Véritable fashionista, Noemie n’a que deux morceaux en ce moment en vente qui donnent un avant-goût de ce que l'avenir nous réserve!

On adore les vêtements colorés et originaux de la star de TikTok!

Recréez le style impeccable de la photographe et influenceuse en vous procurant ses vêtements.

Les looks d’Audrey nous font rêver de Paris, et il est plus facile que jamais d’adopter son style.

Si vous suivez cette influenceuse et mannequin sur Instagram, vous savez déjà à quel point ses looks sont à envier. Plus maintenant!

La comédienne vend quelques vêtements et accessoires, et même des espadrilles très tendance.

La gagnante d’OD chez nous possède plusieurs morceaux qui sont des must à avoir dans une garde-robe.

À vous de découvrir ce qu'elles offrent!

À voir aussi :

s