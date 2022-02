Claudia Bouvette sort la chanson «Douchebag» qui s'adresse a son ex

Partager







Après Alicia Moffet qui envoie paître les haters avec Lullaby, voilà que Claudia Bouvette s’en prend à un ex avec Douchebag.

Écrire un vers d’oreille et l’accompagner d’un magnifique vidéoclip semble être la façon par excellence de régler ses comptes en 2022.

Après l’avoir teasé à ses abonnés depuis plusieurs semaines, Claudia Bouvette a enfin dévoilé sa nouvelle chanson le mercredi 2 février.

Dans les mots de Claudia, Douchebag «c’est la réconciliation avec soi-même suite à une fin de relation vraiment pénible. C’est la période post-apocalypse où on arrive enfin à être plus détachée, à voir clair et à reprendre conscience de sa valeur».

Elle a aussi mentionné sur Instagram que cette chanson était une façon pour elle de reprendre son pouvoir.

N’importe qui qui a vécu une rupture amoureuse pourra comprendre!

Le vidéoclip, réalisé par Soleil Denault, montre une Claudia aux mains liées, prisonnière d’une grande pièce vide, jusqu'à ce qu’elle se libère de ses cordes et puisse danser librement.

Les paroles poignantes laissent croire à une relation toxique, Claudia mentionne des mensonges, des mental breakdowns et du gaslighting.

Plusieurs fans s’amusent à spéculer à savoir qui serait le fameux douchebag et sad boy, mais on doute que Claudia ne révèle cette information un jour.

En début d’année 2021, celle-ci avait officialisé sa relation avec l'auteur-compositeur-interprète Les Louanges, Vincent Roberge de son vrai nom. Avant cela, on lui connaît des relations avec l’humoriste et animateur Jay du Temple ainsi que le comédien Lou-Pascal Tremblay.

Voyez le vidéoclip de Douchebag juste ici :

