Grande vente sur le PlayStation Store: plusieurs titres récents PS4 et PS5 en solde

La promotion Sélection de la critique est de retour dès ce mercredi 2 février sur le PlayStation Store et offre de gros rabais sur une sélection très intéressante de jeux PS4 et PS5.

Plus particulièrement, on retrouve dans la vente annuelle bon nombre de titres récents et, comme son nom l’indique, une variété d’aventures qui ont été acclamées par la critique. En d’autres mots, c’est l’occasion parfaite de remettre votre collection au goût du jour avec des valeurs sûres à prix réduits.

En vigueur jusqu’au 16 février, la promotion vous permettra notamment d’économiser jusqu’à 60 % sur plusieurs jeux, et parfois même plus.

Voici quelques titres en spécial qui ont retenu notre attention:

A Plague Tale: Innocence (PS4 et PS5)

53,49 $ 13,37 $

13,37 $ Back 4 Blood (PS4 et PS4)

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ Call of Duty: Vanguard – Pack Cross-gen (PS4 et PS5)

89,99 $ 62,99 $

62,99 $ Deathloop (PS5)

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ F1 2021 (PS4 et PS5)

79,99 $ 26,39 $

26,39 $ Far Cry 6 (PS4 et PS5)

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4 et PS5)

89,99 $ 63,89 $

63,89 $ It Takes Two (PS4 et PS5)

54,99 $ 27,49 $

27,49 $ Kena: Bridge of Spirits (PS4 et PS5)

53,49 $ 37,44 $

37,44 $ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4 et PS5)

64,99 $ 38,99 $

38,99 $ Mass Effect Legendary Edition (PS4)

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ NBA 2K22 (PS5)

89,99 $ 29,69 $

29,69 $ Raccoon City Edition : ensemble Resident Evil 2 et Resident Evil 3 (PS4)

106,49 $ 35,14 $

35,14 $ Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

89,99 $ 63,89 $

63,89 $ Riders Republic (PS4 et PS5)

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et PS5)

54,99 $ 19,24 $

19,24 $ Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe (PS4 et PS5)

69,99 $ 34,99 $

Pour voir tous les jeux en solde, c’est par ici!

