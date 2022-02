Les athlètes aussi doivent s’entraîner dans leur chambre: voici comment se déroule leur arrivée à Pékin

Partager







Entraînements maison, tests COVID, tours guidés: des athlètes canadiens nous montrent, sur les réseaux sociaux, à quoi ressemble leur quotidien au village olympique, à quelques jours du début officiel des Jeux de Pékin.

Entraînement dans sa chambre

Comme bien des Québécois, Justine Dufour-Lapointe, qui participe à ses troisièmes Jeux, doit s’entraîner seule dans sa chambre. Dans une vidéo TikTok, on peut la voir se préparer en vue des épreuves de ski acrobatique avec un élastique et un petit trampoline... à côté de son lit. La Québécoise pourrait remporter une troisième médaille olympique, après avoir gagné l’or en 2014 à Sotchi et l’argent en 2018 à Pyeongchang.

Tests COVID et arrivée

Avec la pandémie, voyager est devenu stressant pour n’importe qui. Alors, imaginez à quel point ça doit être angoissant pour les athlètes qui travaillent avec acharnement depuis quatre ans pour se rendre aux Jeux. Ils veulent à tout prix éviter un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, ce qui les empêcherait de compétitionner.

Plusieurs athlètes nous montrent comment ça s’est passé à leur arrivée à Pékin.

Une fois le stress de l’arrivée derrière eux, les athlètes ont au moins pu découvrir leurs vêtements aux couleurs du Canada.

Encore des lits en carton?

Lors des Jeux de Tokyo, l’été dernier, les lits en carton du village olympique avaient fait jaser à travers le monde, certains athlètes les qualifiant de lits antisexe.

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a donc répondu à la question que tout le monde se pose: est-ce que les lits à Pékin sont encore en carton?

La réponse est non.

Non seulement les lits ne sont-ils pas en carton, mais ils sont contrôlables à l’aide d’une petite manette! C’est ce que nous a appris la patineuse artistique Piper Gilles.

La skieuse acrobatique Elena Gaskell, qui en est à ses premiers Jeux, s’est quant à elle amusée à montrer de façon humoristique tout ce qui avait plus ou moins de sens dans les chambres des athlètes.

Le biathlète albertain Adam Runnalls nous a pour sa part montré comment se déroule une journée dans le village olympique, alors que les Jeux ne sont pas officiellement commencés.

Le coup d’envoi des Jeux olympiques sera donné officiellement le 4 février dès 6h, heure du Québec, avec la cérémonie d’ouverture.