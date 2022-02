Ne tombez pas en bas de votre chaise, Sony revoit ses prévisions de vente de la PS5 à la baisse en raison des pénuries

Partager







L’eau est mouillée, le feu est chaud et les consoles de dernière génération sont difficiles à trouver: certaines choses ne changent pas. Et, malheureusement, la situation ne risque pas de s’améliorer à court terme, juge Sony.

• À lire aussi: Discord: voici comment associer votre compte PSN

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [FÉVRIER 2022]

Le géant japonais, fabricant de la (très) populaire PlayStation 5, a ainsi revu à la baisse ses prévisions de vente pour sa plus récente console, comme le révèlent les résultats financiers trimestriels de l’entreprise, dévoilés ce mercredi.

Plus précisément, Sony prévoit désormais écouler 11,5 millions de PS5 dans l’entièreté de l’année fiscale en cours, qui se terminera le 31 mars prochain. Précédemment, le groupe prévoyait vendre 14,8 millions de consoles pendant la même période. C’est donc une baisse d’environ 3,3 millions d’unités.

Selon des propos rapportés par Eurogamer, ces prévisions revues à la baisse ne seraient pas le fruit d’une demande qui s’essouffle, mais plutôt, sans grande surprise, le résultat de la pénurie de puces qui se poursuit, affectant toute l’industrie, incluant Sony.

«Les pénuries de puces en cours et la confusion logistique vont continuer d’affecter la production de la PlayStation 5 et, tout particulièrement, la deuxième moitié de la prochaine année financière est difficile à prévoir», a affirmé en ce sens le directeur financier de l’entreprise japonaise, Hiroki Totoki, lors de la présentation des résultats financiers.

Ce dernier a toutefois mentionné qu’il refusait pour le moment de revoir aussi à la baisse les prévisions de vente de la prochaine année, qui se maintiennent à 22,6 millions de consoles.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire pour le commun des mortels?

Dans l’immédiat, et pour les prochains mois, ne vous attendez pas à ce que la PS5 se retrouve à profusion sur les tablettes (virtuelles ou physiques) des magasins. Il y en aura encore de disponibles ici et là, mais il ne faut pas s’attendre à ce que la situation s’améliore à court terme. En fait, la console pourrait être encore plus difficile à trouver.

Bref, il ne faut pas perdre espoir, mais c’est peut-être l’idéal de ne pas avoir des attentes trop élevées au cours des prochaines semaines...

De bonnes ventes malgré tout

Cela dit, les difficultés d’approvisionnement de la PlayStation 5 ne veulent pas non plus dire que la console ne se vend pas. Vous l’aurez probablement deviné, avec la demande constate pour la PS5, c’est tout le contraire.

De ce fait, les données financières de Sony révèlent que la plus récente console du groupe s’était vendue, en date du 31 décembre 2021, à 17,3 millions d’exemplaires. Ce n’est pas mal du tout, tout spécialement en prenant en compte les pénuries qui font rage dans le secteur de l’électronique depuis plusieurs mois.

En guise de comparaison, 17,3 millions de consoles, c’est davantage que la Wii U dans toute sa durée de vie, comme le souligne IGN. 13,56 millions de systèmes de Nintendo avaient alors trouvé preneurs.

Cependant, le portrait est un peu moins scintillant lorsque comparé avec la PlayStation 4, qui avait, elle, été vendue à 20,2 millions d’exemplaires durant la même période suivant son lancement. On se doute néanmoins que les chiffres de la PS5 pourraient être bien meilleurs si Sony était parvenu à répondre (davantage) à la demande au cours des derniers mois.

Reste maintenant à voir si les acheteurs potentiels seront toujours au rendez-vous lorsque Sony ouvrira les valves de la PS5. À voir la tendance qui se dessine, le contraire serait toutefois bien étonnant.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s