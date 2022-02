Suicide Squad: Kill the Justice League serait repoussé à 2023

Partager







On entame à peine le mois de février et c’est sans surprise qu’on reçoit déjà des nouvelles de reports de jeux. Selon le média Bloomberg et des sources près du projet, Warner Media aurait repoussé la sortie du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Warner Bros. avait originalement annoncé une sortie en 2022 du jeu basé sur les comics de la franchise. Le jeu avait été dévoilé pour la première fois lors du DC Fandome de 2020.

Les joueurs doivent choisir entre quatre membres de l'équipe, chargés de traquer des superhéros apparemment soumis à un lavage de cerveau. Suicide Squad: Kill the Justice League aurait un style de jeu coopératif, allant jusqu'à quatre joueurs.

Du gameplay avait d’ailleurs été montré lors des Game Awards 2021 en décembre dernier, où une fenêtre de sortie en 2022 avait été confirmée, sans toutefois offrir de date exacte.

C’est Rocksteady Studios qui s’assure du développement de celui-ci. Le studio londonien est connu notamment pour la série Arkham de Batman, acclamée par la critique et les fans. On rappelle d’ailleurs que Rocksteady n'a pas sorti de nouveau jeu depuis longtemps. Son dernier titre majeur était Batman: Arkham Knight, sorti en juin 2015.

Les sources anonymes de Bloomberg n’auraient pas dévoilé la raison derrière cette décision de repousser le jeu à 2023.

D’autres titres majeurs de WB Games en 2022

Dans un tweet la semaine dernière, Jason Kilar, PDG chez Warner Media, a tout de même rassuré la communauté que la sortie de plusieurs projets majeurs restait une priorité pour 2022, en partageant des images de Hogwarts Legacy d’Avalanche Software et Gotham Knights de WB Montréal. Toutefois, sa publication ne faisait pas allusion à un report d’autres projets de WB Games

Si la nouvelle se confirme, Suicide Squad: Kill the Justice League s’ajouterait à la liste déjà grandissante de jeux repoussés de cette nouvelle année. Selon Gamespot, on retrouverait déjà STALKER 2: Heart of Chernobyl, Frontier's Warhammer: Age of Sigmar RTS, le remake de The House of the Dead, Rumbleverse et Evil Dead: The Game.

