Un magnifique chalet construit en 2020 à Morin-Heights, à vendre pour 1 295 000$

Partager







Si c’est d’abord la magnifique façade qui frappe l'œil, c’est ensuite un intérieur entièrement rénové qui fait que cette propriété se démarque dans le marché actuel.

Située à Morin-Heights, dans les Laurentides, cette résidence se trouve sur le domaine résidentiel du Club de Golf Balmoral.

Objectifs R

La propriété de plain-pied comprend 16 pièces, dont trois chambres, deux salles de bain et une salle d’eau.

L’intérieur de la maison construite en 2020 respecte les dernières tendances en matière de décoration.

Objectifs R

Lumineuse, spacieuse et chaleureuse, l’aire ouverte promet de plaire à plus d’un. Un foyer au gaz et un plafond cathédrale ajoutent à la splendeur de la pièce centrale.

Objectifs R

La cuisine est fonctionnelle et magnifiée par la lumière. Avec ses armoires de bois, un dosseret en tuiles métro, son évier noir, sa cuisinière au gaz et un îlot aux dimensions généreuses, il est impossible de ne pas avoir un coup de cœur pour cette portion de la maison.

Objectifs R

Deux chambres se trouvent au rez-de-chaussée. Une énorme salle de bain attenante à la chambre principale et une pièce-penderie seront appréciées des futurs propriétaires.

Objectifs R

Toutes les salles de bain sont dotées de planchers chauffants.

Un bureau est aménagé dans la deuxième chambre du rez-de-chaussée.

Au sous-sol, vous trouverez une chambre, une salle de bain, une salle familiale et une grande pièce qui sert d’atelier de couture. Les futurs propriétaires pourront y aménager un gymnase, une salle de jeu, une chambre supplémentaire ou une salle de cinéma. Toutes les options sont les bienvenues!

Objectifs R

À l’extérieur, un garage, une terrasse arrière en bois composite et un immense terrain de 43 611 pieds carrés ne sont que quelques caractéristiques qui complètent la visite de cette résidence impeccable.

Les courtiers Michel Davidson et Méliza Dumontier, du groupe Sutton, s’occupent de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 1 295 000$.

Ces propriétés pourraient vous intéresser:

s