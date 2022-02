Voici où suivre les 30 nouveaux candidats à Love Is Blind 2 sur Instagram

Partager







eLa téléréalité Love Is Blind sera de retour bientôt sur Netflix pour une seconde saison, nous présentant de nouveaux candidats qu’on aimerait espionner sur Instagram.

Rappelons que, dans Love Is Blind, des célibataires doivent trouver l’amour et se fiancer, avant même de se voir en personne. Ensuite, leur connexion émotionnelle est testée, alors qu’ils se retrouvent dans le vrai monde, avec quelques semaines seulement pour planifier un mariage.

Netflix a présenté ses 30 candidats dans une vidéo YouTube. Bien sûr, les 30 ne vont probablement pas se rendre à l’étape de se marier, mais n’empêche que la curiosité nous pousse à les chercher sur les réseaux sociaux!

Pour patienter avant les épisodes qui arrivent le 11 février 2022, voici où vous pouvez suivre les candidats:

1. Joey

L’homme de 30 ans est conseiller stratégique pour des entreprises et il a très hâte de rencontrer sa future femme.

2. Mallory

Âgée de 32 ans, la directrice des communications espère que son futur mari aime les gros chiens puisqu’elle a un immense berger allemand.

3. Rocky

À 30 ans, Rocky est son propre patron et il a «beaucoup d’amour à donner».

4. Kara

La directrice du service à la clientèle avoue qu’elle a la mauvaise habitude de soit se fermer aux autres, ou de leur faire confiance trop rapidement.

5. Salvador

L’assistant au directeur de 32 ans recherche une meilleure amie avec qui partager sa vie.

6. Brandon

Le courtier d’assurance de 36 ans est confiant, il veut que sa future douce moitié se sentent en sécurité avec lui.

7. Chassidy

Âgée de 32 ans, l’entrepreneure avoue qu’elle a une faiblesse aux sinus, ce qui n’est pas sexy, mais une information que son futur mari doit savoir.

8. Jason

L’agent de bord de 31 ans se décrit comme un freak de la propreté.

9. Abhishek

En tant que vétérinaire et DJ à ses heures, celui qui se surnomme Shake espère que celle qu’il va rencontrer dans l’aventure y est pour les bonnes raisons.

10. Danielle

La femme de 29 ans qui travaille en marketing avoue avoir quelques insécurités face à son apparence et a peur que sa personnalité ne soit pas suffisante pour trouver l’amour.

11. Hope

La directrice des ventes de 32 ans cherche quelqu’un avec qui partager des aventures, comme des voyages et découvrir de nouveaux restaurants.

12. Iyanna

À 27 ans, la coordonnatrice de programmes avoue que certains partenaires pourraient trouver son côté loufoque énervant ou même enfantin.

13. Vito

Le propriétaire de pizzéria âgé de 33 ans ne pourrait pas tolérer que sa future partenaire soit irrespectueuse envers les serveurs au restaurant. Un red flag comme on dit!

14. Trisha

La courtière de 30 ans est excitée de participer à l’expérience pour ouvrir son esprit et rencontrer de nouvelles personnes.

15. Nick

Le VP du marketing de 36 ans a hâte de rencontrer quelqu’un et pouvoir se concentrer sur elle sans les distractions du monde réel.

16. Julius

Le directeur des logistiques est âgé de 39 ans et il espère rencontrer une personne avec qui ça clique.

17. Jarrette

L’homme de 32 ans qui travaille en tant que chef de projets espère que sa future dulcinée le trouve beau... et qu’elle soit tout aussi belle.

18. Juhie

La thérapeute de 31 ans au compte Instagram privé recherche un homme ambitieux, mais gentil, qui aime autant l’aventure qu’elle.

19. Shea’na

Son compte Instagram est privé, mais la femme de 36 ans travaille dans l’événementiel et elle ne peut supporter un partenaire amoureux qui ne respecte pas sa parole.

20. Kyle

Le vitrier de 29 ans sait ce qu'il veut, et c’est une personne qui le fera toujours rire.

21. Brian

L’homme de 32 ans qui travaille en publicité se décrit comme bruyant extraverti et espère trouver quelqu’un qui va rire à ses mauvaises blagues.

22. Olivia

À 29 ans, la chargée de recrutement déteste faire la vaisselle et elle aimerait trouver quelqu'un qui pourra le faire pour elle.

23. Depti

L’analyste de données de 31 ans n’aime pas être vulnérable et espère ne pas rencontrer quelqu’un qui tentera de jouer avec ses émotions.

24. Haseeb

L’avocat de 28 ans craint être blessé durant son passage à Love Is Blind.

25. Shayne

L’agent immobilier de 32 ans espère en apprendre plus sur lui-même durant l’expérience, mais aussi trouver une personne spéciale.

26. Caitlin

La vendeuse de logiciels médicaux de 31 ans croit qu’elle va voir l’amour de sa vie à la fin de cette aventure.

27. Jeremy

L’entrepreneur de 36 ans ne veut pas trop réfléchir durant son passage à l’émission, sa stratégie n’est que d’être lui-même.

28. Shaina

La coiffeuse de 32 ans espère que Love Is Blind va lui donner ce qu’elle recherche, soit une connexion émotionnelle et non physique.

29. Natalie

La consultante en marketing veut que son futur mari sache qu’elle vit avec le syndrome du côlon irritable et elle l’espère qu’il l'aimera comme elle est!

30. Aja

L'assistante juridique de 28 ans déteste ne peut supporter lorsque son partenaire ne sait pas comment communiquer en relation.

On a hâte de les rencontrer dès le 11 février 2022!

