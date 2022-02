Des pays d'Europe enlèvent presque toutes leurs mesures sanitaires

Partager







De nombreux pays - principalement en Europe - ont récemment annoncé être dans «une nouvelle phase de la pandémie» et lèvent la majorité de leurs restrictions sanitaires. Voici un tour d’horizon de la situation.

• À lire aussi: Il faut vacciner les pays les plus pauvres pour passer à autre chose

• À lire aussi: De pandémie à endémie: qu’est-ce que ça veut dire et comment y arrive-t-on?

Allègements en Norvège

AFP Îles Lofoten, Norvège

Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d’alcool... Le gouvernement norvégien a annoncé mardi la fin de la plupart de ses mesures contre la COVID-19, estimant que la société pouvait et devait «vivre avec le virus».

«Nous sommes enfin arrivés au point où nous pouvons supprimer beaucoup des mesures sanitaires avec lesquelles nous avons dû vivre cet hiver», a déclaré le premier ministre Jonas Gahr Støre lors d’une récente conférence de presse.

Si le variant Omicron a provoqué une flambée des infections, celle-ci ne se traduit pas par une augmentation des hospitalisations pour des formes graves de la maladie dans un pays où la population est très largement vaccinée.

Allègements en Suède

AFP La première ministre Magdalena Andersson

À compter du mercredi 9 février, la Suède lèvera la quasi-totalité des mesures contre la COVID-19. Les bars et les restaurants n’auront plus l’obligation de fermer à 23 heures et il n'y aura plus de limite de capacité. Les exigences liées aux certificats de vaccination pour les rassemblements publics seront supprimées et il ne sera plus recommandé de porter un masque dans les transports en commun en cas d’affluence.

«La pandémie n’est pas terminée, mais nous entrons dans une toute nouvelle phase (...) les connaissances se sont améliorées (...) plusieurs études montrent qu’Omicron conduit à une maladie moins grave», a déclaré la première ministre Magdalena Andersson lors d’une récente conférence de presse.

Allègements en Angleterre

AFP Le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson

L'Angleterre a abandonné à la fin janvier la quasi-totalité de ses mesures sanitaires malgré la menace du variant Omicron qui se fait toujours sentir.

Le gouvernement veut maintenant que la population vive avec la COVID-19 comme il vit avec la grippe.

• À lire aussi: Quand le Québec pourra-t-il considérer la COVID-19 comme une grippe?

Allègements en Irlande

Photo Instagram @thewildatlanticway Sur la côte sauvage de l’Irlande, entre terre et mer.

Le premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé le 21 janvier vendredi la levée dès le lendemain de la plupart des restrictions sanitaires encore en place dans le pays pour lutter contre le coronavirus, devant l’amélioration de la situation sanitaire.

Depuis deux semaines, les bars et restaurants ne sont plus contraints de fermer leurs portes à minuit et le passeport sanitaire n’y sera plus exigé, tout comme pour les boites de nuit et autres lieux de loisirs.

Allègements au Danemark

Adieu masques, passes sanitaires et autres jauges : le Danemark a retrouvé mardi la «vie d’avant» en dépit d’un niveau record de cas de COVID-19. Le tout est possible selon les autorités en raison de leur forte couverture vaccinale (81,2% des gens ont reçu leur deux doses) et à la moindre sévérité du variant Omicron.

Allègements en Suisse

AFP

La Suisse estime que la crise de la COVID-19 est en passe d’entrer dans sa phase endémique et donc de devenir plus gérable. La levée totale des mesures sanitaires pourrait entrer en vigueur dès le 17 février, supprimant ainsi l’obligation de présenter un passeport sanitaire au restaurant et dans les lieux culturels, mais aussi le port du masque dans les transports en commun et les magasins ainsi que les restrictions liées aux réunions privées et publiques.

Allègements en République tchèque

La République tchèque a annoncé la fin du passeport vaccinal dès le mercredi 9 février. Tous les Tchèques ne seront plus obligés d'être vaccinés pour aller au restaurant, au théâtre ou à un événement sportif.

Allègements en Israël

Il n'y a pas qu'en Europe qu'on observe de telles levées de mesures sanitaires.

Photo AFP

En Israël, depuis ce dimanche, le «tav yaroq» («pass vert») délivré aux personnes vaccinées ou ayant combattu le coronavirus ne sera plus exigé dans les cafés, les restaurants, les bars, les salles de sports ou les hôtels, a souligné le ministère de la Santé.

• À lire aussi: Drapeaux antivaccins et désinformation: Amazon peut-il vendre n’importe quoi?

Et au Canada?

Photo d'archives, AFP Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe

Alors que le Québec se déconfine «mollo», comme le dirait François Legault, d'autres provinces pèsent sur l'accélérateur. La Saskatchewan est l'une d'entre elles: la semaine dernière, leur premier ministre, Scott Moe, a évoqué que la preuve vaccinale (en vigueur depuis le 1er octobre) ne serait plus nécessaire dans un futur rapproché. Les recommandations de la Santé publique entourant le port obligatoire du masque et le passeport vaccinal expireront le 28 février prochain, à moins d’un prolongement.

En Alberta, le premier ministre Jason Kenney souhaite abolir le paseport vaccinal dès la fin du mois. La date de levée des mesures sera connue cette semaine et est assujettie à la situation dans les hôpitaux de la province.

• À lire aussi: Les Canadiens vivent différentes réalités: voici les règles sanitaires par province

Photo d'archives Agence QMI, Maxime Deland Jason Kenney

- Avec Jean-Michel Clermont-Goulet et l'AFP

À VOIR AUSSI

Le «convoi de la liberté» à Québec