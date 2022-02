Jennifer Lopez nie avoir fait exprès de recréer une scène d'un vieux vidéoclip avec Ben Affleck

Partager







Jennifer Lopez a insisté sur le fait qu'elle et Ben Affleck n'essayaient pas de recréer un moment de son clip Jenny from the Block lors d'un voyage en yacht l'année dernière.

Lors d'une interview avec People, la chanteuse de 52 ans a été interrogée sur une photo volée devenue virale d'elle et Ben Affleck, sur laquelle on les voit allongés sur le yacht, Ben Affleck posant sa main sur les fesses de la chanteuse en bikini.

La photo reflétait un moment similaire de son clip de 2002, où le petit ami de la chanteuse de l'époque faisait une apparition.

«Nous étions juste sur le bateau! Il n'y avait aucune mise en scène! J'étais allongée... C'est un voyage que j'aime faire pour mon anniversaire, mais non, nous n'étions pas intentionnellement en train de recréer le clip», a déclaré l'actrice.

La candidate aux Grammy a plaisanté en disant qu'elle ne savait pas qu'il y avait «des paparazzi au milieu de l'océan» lorsqu'ils se détendaient ensemble sur le bateau au large de Saint-Tropez en juillet de l'année dernière.

Bien qu'elle n'ait pas essayé de recréer le moment, elle a déclaré qu'elle trouvait la théorie «amusante» et a apprécié la réaction des fans à ses retrouvailles avec Affleck.

Le couple a été fiancé entre 2002 et 2004. Ben Affleck et Jennifer Lopez ont renoué l'année dernière.

