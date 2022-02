La manette sans fil Xbox est en solde pour un temps limité

Partager







C’est le moment de s’équiper avec une deuxième (ou énième) manette sans fil Xbox, puisqu’elle profite actuellement d’un rabais! Mais il faut faire vite, car le solde prend fin le 16 février.

• À lire aussi: Saint-Valentin: 14 ensembles LEGO à monter en tête à tête

• À lire aussi: 11 jeux coop qui se jouent à deux

Cette promotion tombe à point avec la Saint-Valentin. Ça fera certainement un beau cadeau à offrir à la personne avec qui vous jouez en coop! De plus, la manette est compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS.

Au lieu d’être affichées à 74,99$, les manettes Xbox sont en vente à 59,99$ et sont offertes en plusieurs choix de couleurs: Carbon Black, Robot White, Electric Volt, Pulse Red et Shock Blue.

Pour commander la manette sans fil Xbox Series X/S de Microsoft, c’est par ici! L'offre se termine le 16 février.

D’autres produits pratiques à jumeler avec la manette Xbox:

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s