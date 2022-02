La Switch dépasse maintenant la Wii au palmarès des consoles les plus vendues de Nintendo

Partager







Grâce à de bonnes ventes dans les semaines précédant le temps des Fêtes, la Nintendo Switch dépasse maintenant la Wii au palmarès des consoles les plus vendues de la célèbre firme japonaise.

• À lire aussi: Legend of Zelda: la sortie de Breath of the Wild 2 toujours prévue pour 2022, malgré le peu de nouvelles

• À lire aussi: Ne tombez pas en bas de votre chaise, Sony revoit ses prévisions de vente de la PS5 à la baisse en raison des pénuries

Lancée en mars 2017, il aura donc fallu un peu moins de cinq ans à la Switch pour atteindre ce seuil. Plus largement, la Switch a par le fait même également doublé la première PlayStation et ses 102,4 millions d’unités vendues.

Selon le dernier rapport financier trimestriel de Nintendo, la plus récente console du groupe a ainsi franchi le cap des 103,54 millions d’exemplaires vendus le 31 décembre dernier, coiffant du coup la Wii avec ses 101,63 millions d’unités écoulées.

Photo AFP

Seulement entre octobre et décembre 2021, Nintendo dit avoir vendu pas moins de 10,67 millions de Switch, ce qui est assurément impressionnant en pleine pénurie mondiale de semiconducteurs et autres pièces vitales à la production d’équipement électronique.

Cela dit, les données indiquent tout de même que les livraisons de Switch auraient baissé de 8 % par rapport à l’année précédente. Certes, vu le contexte, ce n’est probablement rien de bien inquiétant pour Nintendo.

Pour atteindre le sommet des consoles les plus vendues du géant japonais, la Switch devra désormais doubler le Game Boy et ses différentes versions (118,69 millions d’exemplaires vendus au total), puis la Nintendo DS (154,02 millions d’exemplaires vendus).

De toute évidence, il reste encore un bon bout de chemin à la Switch pour y arriver, mais ce n’est pas totalement impossible, tout particulièrement si son successeur prend encore plusieurs années à arriver.

Ce faisant, la Nintendo Switch pourrait même surpasser la console la plus vendue de tous les temps, la PlayStation 2 de Sony et ses 155 millions d’exemplaires. On n’est pas encore rendu là, mais si une chose est certaine, c’est que la popularité de la dernière console de Nintendo n’est plus à prouver.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s