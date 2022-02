Legend of Zelda: la sortie de Breath of the Wild 2 toujours prévue pour 2022, malgré le peu de nouvelles

Partager







Le calme plat a beau régner sur la plaine d’Hyrule ces jours-ci, la sortie de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 semble toujours sur les rails pour 2022.

C’est du moins ce qu’affirme Nintendo dans son plus récent rapport financier trimestriel, publié ce jeudi. On retrouve ainsi dans le document un calendrier de lancement des prochains jeux majeurs de la firme, où il est spécifié que la suite de Breath of the Wild paraîtra en 2022.

Il y est également indiqué que Splatoon 3 et Bayonetta 3 devraient aussi voir le jour au cours de l’année, aux côtés d’autres titres dont la date de sortie est déjà confirmée, comme Triangle Strategy (4 mars) et Kirby and the Forgotten Land (25 mars).

Metroid Prime 4 apparaît également sur le calendrier en question, mais la fenêtre de parution n’y est toutefois pas mentionnée.

Certes, ces informations n’ont rien de nouveau, mais comme Nintendo se fait silencieux depuis plusieurs mois au sujet des prochaines aventures de Link et Zelda, cela risque fort bien de rassurer, du moins temporairement, quelques fans inquiets de voir le prochain volet de la franchise être repoussé à l’année prochaine.

Rappelons que les derniers échos officiels de la part de l’entreprise japonaise datent de l’E3 2021, en juin dernier, alors que Nintendo avait révélé une nouvelle bande-annonce pour le titre.

La vidéo avait notamment montré de premières séquences de gameplay, en plus de préciser un peu plus les environnements du jeu, qui aura visiblement un volet aérien assez important.

En plus d’une date de sortie plus précise, notons qu’il reste aussi à découvrir le titre exact de la suite, qui n’a toujours pas été nommée officiellement par Nintendo.

