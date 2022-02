Les suggestions de lectures #Booktokqc du moment

Partager







La lecture permet un moment d’évasion et plusieurs aiment encore sentir les pages entre leurs doigts et l’odeur d’un livre qu’on s’apprête à dévorer. Que ce soient quelques pages avant de dormir ou pour un moment de détente un dimanche, les suggestions sont nombreuses pour les passionnées de lecture.

Sur TikTok, une section entière est consacrée aux livres qui devraient être lus au moins une fois dans une vie, et aux livres populaires du moment, avec le mot-clic Booktok.

Ce ne sont pas que des livres anglophones qui sont partagés sur la plateforme. Vos livres francophones favoris sont aussi de la partie avec le #Bootokqc et #Booktokquebec.

Les suggestions de Annelitterarum, Jesss.david et mtlbibliophile sont parmi les comptes francophones les plus suivis.

Quels sont vos livres favoris du moment?

Vous avez été nombreuses à partager sur Instagram les lectures qui vous ont plu et que vous recommandez aux autres.

Sans grande surprise, le genre fantastique, les romans policiers et les histoires romantiques sont revenus en majorité. On aime se perdre entre les pages d’histoires et imaginer les personnages.

Les ouvrages qui reviennent le plus souvent d’auteurs québécois.

Cœur de slush et Au lac d’Amour de Sarah-Maude Beauchêne

Courtoisie

La lumière blanche d’Anique Poitras

Les romans de Patrick Sénéchal

Tout comme les tortues de Marie-Christine Chartier

Courtoisie

La série Aurélie Laflamme d’India Desjardins

En route vers nowhere de Sophie Laurin

Courtoisie

La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette

La série Cœur de Gaël de Sonia Marmen

Courtoisie

Les romans de Guillaume Musso

Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel

Ève Paradis de Reynald Cantin

Courtoisie

Chercher Sam de Sophie Bienvenu

Les romans de Chrystine Brouillet

La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot

Courtoisie

En anglais ou traduits de l’anglais, les livres qui vous ont captivé.

La série After d’Anna Todd

La série Harry Potter de J.K. Rowling

Courtoisie

La série Hunger Games de Suzanne Collins

La série La chronique des Bridgerton de Julia Quinn

Courtoisie

Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys

La série Métamorphose d’Éricka Duflo

Maybe someday, It ends with us et Verity de Colleen Hoover

Courtoisie

Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven

The seven husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid

Courtoisie

Ils étaient dix d’Agatha Christie

Courtoisie

Se plonger dans des histoires et essayer de deviner l’intrigue restent des activités bien populaires. Une couverture, une boisson chaude et un bon livre sont d’excellents alliés pour s’évader.

