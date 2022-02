Tyler Toffoli et Jake Evans profitent de leurs vacances pour s'habiller pareil

Partager







Quand on est en vacances, on fait ce qui nous plait. C’est le cas pour les joueurs du Canadien, qui profitent d’une semaine de congé pour refaire le plein et pour peut-être espérer remporter une ou deux parties d’ici la fin de la saison.

• À lire aussi: Voici les 13 membres du Canadien qui devraient partir selon vous

• À lire aussi: Chantal Machabée met les choses au clair en ce qui concerne le statut vaccinal de Carey Price

Bien que les résultats ne soient pas très concluants, Jake Evans et Tyler Toffoli ont développé une certaine chimie sur la patinoire. Au moins, la bromance des deux attaquants du CH semble aussi bien aller à l’extérieur de l’aréna.

Les deux copains ont profité de leur semaine de vacances pour s’envoler vers une destination soleil ainsi que pour sceller leur amitié.

Comme un vieux couple quétaine, Evans et Toffoli se sont trouvé un bel ensemble fleuri assorti. La photo s’est retrouvée sur le compte Twitter de la copine de Toffoli et disons que les réactions sont mitigées.

Pour les amateurs de la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on vous invite à porter attention aux pieds de Jake Evans.

On souhaite aux joueurs du Canadien de prendre beaucoup de force pendant leur congé; on aimerait avoir une victoire de temps à autre en revenant.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s