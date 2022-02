Voici ce que l’on sait du convoi en route vers Québec

Joël Lemay / Agence QMI

Quelques centaines de personnes, dont des camionneurs, sont rassemblées depuis vendredi soir devant le parlement du Canada, à Ottawa, pour protester contre la vaccination obligatoire et réclamer la fin des mesures sanitaires. Mercredi 2 février 2022. Sur cette photo: Un homme se manifeste avec une pancarte où on lit: «We will not be held hostage in our own city.» JOËL LEMAY/AGENCE QMI