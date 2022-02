Cérémonie d'ouverture: voyez les athlètes canadiens faire leur entrée à Pékin

Partager







Menés par le patineur de vitesse Charles Hamelin et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, les athlètes canadiens ont fait leur entré dans le stade national de Pékin, où se déroule actuellement la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.

• À lire aussi: Les athlètes aussi doivent s’entraîner dans leur chambre

• À lire aussi: [QUIZ] Connaissez-vous vos Jeux olympiques d’hiver?

AFP

AFP

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2022 a débuté à 7 h (heure de Montréal) et va permettre à Pékin d’entrer dans l’histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d’été et d’hiver, dans un contexte lourd, entre COVID, tensions diplomatiques et polémiques.

• À lire aussi: Non, les Jeux de Pékin ne seront pas réellement carboneutres

• À lire aussi: Une photo virale de la neige artificielle aux JO de Pékin

AFP

AFP

AFP

Cette cérémonie va durer un peu moins de deux heures avec vers 21 h 25 locales l’ouverture officielle par le président chinois Xi Jinping, avant que le dernier, ou les derniers, porteur(s) de la flamme olympique n’embrase (nt) vers 21 h 47 la vasque, symbole pendant quinze jours de ces 24e Jeux d’hiver.

AFP

AFP

AFP

AFP

Comme il y a 14 ans, lors des Jeux d'été de 2008, le spectacle a été conçu par le réalisateur chinois Zhang Yimou, auteur en 2008 d’une époustouflante célébration patriotique et colorée, mettant en scène 14 000 figurants, danseurs et acrobates, sous une profusion de feu d’artifices et d’effets spéciaux.