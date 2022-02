COVID-19: la vaccination obligatoire à compter de samedi en Autriche

Partager







C’est maintenant officiel: l’Autriche deviendra samedi le premier pays membre de l’Union européenne (EU) à rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire.

La loi fédérale sur la vaccination obligatoire, qui a été adoptée le 20 janvier dernier par une large majorité des députés autrichiens, entrera en vigueur demain.

Toute personne âgée de 18 ans et plus devra ainsi être adéquatement vaccinée, à l’exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et des personnes exemptées pour des raisons médicales.

Le ministre autrichien de la Santé, Wolfgang Mückstein, affirme que la vaccination obligatoire vise à protéger le pays contre des nouvelles vagues et à lutter contre les nouveaux variants qui pourraient apparaître dans les mois à venir.

Depuis novembre dernier, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue à plusieurs reprises dans ce pays de 8,9 millions d’habitants pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de l'obligation vaccinale.

Des amendes salées

Et le gouvernement autrichien a bien l'intention de même sévir contre les récalcitrants en imposant des sanctions importantes.

Les forces de l’ordre pourront en effet remettre des constats d’infractions allant de 600 à 3600 euros (entre 875 et 5260 dollars canadiens environ).

Les contrôles ne débuteront toutefois qu’à la mi-mars.

La vaccination stagne

À l'heure actuelle, à peine plus de 50% de la population a reçu une dose de rappel et moins de 70% des Autrichiens ont une certification vaccinale valide aux yeux de la loi (un passeport vaccinal valide), qui requiert généralement trois doses.

Le gouvernement de Karl Nehammer proposera prochainement de nouveaux assouplissements. Actuellement, les non-vaccinés ne peuvent pas entrer dans les restaurants, les lieux culturels et les bars.

Le mois dernier, Karl Nehammer a également annoncé qu’une loterie vaccinale sera mise en place pour inciter les Autrichiens à se faire inoculer contre la COVID-19.

L’Autriche en chiffres – en date du 3 février 2022

Population: 8,9 millions

Nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie: 1,99 million

Nombre de morts depuis le début de la pandémie: 14 192

Au moins une dose administrée: 6,76 millions (75,71%)

Deux doses administrées: 6,43 millions (72,2%)

Trois doses administrées (dose de rappel): 4.51 millions (50,7%)

Sources: ministère de la Santé d’Autriche