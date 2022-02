Les meilleurs jeux pour vos rendez-vous romantiques à distance

Partager







Malgré mon côté romantique, et mon célibat persistant, rien ne me tente moins que dater l’hiver. Il fait froid, je sue dans mon manteau et mes lunettes sont embuées. Même avec ma troisième dose, les cafés montréalais ne m’inspirent pas confiance et je déteste profondément les sports d’hiver. Alors, avec la Saint-Valentin qui s’en vient, que faire avec toutes ces innombrables femmes qui me supplient pour des dates?

Je blague, bien sûr, mais je ne cherche qu’un prétexte pour vous partager que je suis une grande amatrice de rancards virtuels. Jaser et apprendre à se connaître du confort de mon salon, c’est tout à fait mon genre. C’est aussi une bonne façon de voir si ça clique un minimum avec la personne tout en évitant l'aller-retour en bus dans la gadoue.

Voici donc mes suggestions de jeux parfaits pour des dates à distance. Que ce soit avec votre partenaire de longue date ou avec une nouvelle flamme, amusez-vous!

Overcooked 2

PC / Mac / Linux / PS4 / PS5 / Switch / Xbox One / Xbox Series X/S

Courtoisie: Team17

Je n’ai jamais dit que je n’allais pas vous mettre dans le trouble. Avec Overcooked 2, un jeu dépendant totalement sur la communication et l’organisation, vous pouvez tout de suite tester les limites de votre prétendant ou votre partenaire en leur faisant vivre l’enfer d’une cuisine de restaurant (si le restaurant était sur un volcan en éruption). Le mode multijoueur combine toutes les plateformes alors vous pouvez jouer avec votre date même si son jeu est sur une autre console que vous. Vous pouvez accompagner le jeu d’un bon repas chacun de votre côté que vous commenter comme le.la vrai.e chef que vous êtes.

A Way Out

PC / PS4 / Xbox One

Courtoisie: Electronic Arts

Pour remplacer la classique soirée cinéma, devenez vous-même les héros d’une histoire poignante dans A Way Out. Bonne nouvelle: un seul de vous deux a besoin de posséder le jeu pour y jouer. Armez-vous chacun de maïs soufflé et vous allez pouvoir vivre ensemble une expérience digne des meilleurs films d’Hollywood. Le jeu est d’une durée de 6 à 8 heures, alors vous voudrez vous revoir pour le compléter.

Portal 2

PC / Mac / Linux / PS3 / Xbox 360

Courtoisie: Valve Corporation

Portal 2 est parfait pour tester le sens de l’humour, le talent en casse-tête et la créativité de l’élu de son cœur. L’histoire multijoueur est aussi drôle et charmante que l’histoire solo et personne ne peut résister à l’attitude sarcastique de la meilleure vilaine de tous les temps, Glados. Si vous n’avez toujours pas joué au mode multijoueur, je vous trouve sincèrement chanceuse de pouvoir le vivre pour la première fois! Même si vous y avez déjà joué, il peut être plaisant de laisser votre partenaire résoudre les casses-tête elleux-même en les taquinant gentiment.

Don’t Starve Together

PC / Mac / Linux / PS4 / Xbox One

Courtoisie: Klei Entertainment

Vous cherchez votre partenaire de fin du monde? Vous pouvez tester l'instinct de survie de votre date avec une partie de Don’t Starve Together. Le jeu de survie se distingue par son style visuel unique rappelant les univers sombres de Tim Burton tout en amenant des éléments des meilleurs jeux de survie. Le jeu est parfait pour jaser en même temps tout en ajoutant un peu de tension pour garder la soirée intéressante. Si vous survivez assez longtemps, il peut être l’excuse parfaite pour se revoir virtuellement plus tôt que tard!

Borderlands 2

PC / Mac / Linux / PS3 / PS Vita / Switch / Xbox 360

Courtoisie: Gearbox

Si vous êtes un peu plus du genre à foncer dans le tas, et que votre date l’est aussi, Borderlands 2 est parfait. (Toute la série est géniale, mais le 2 est mon préféré.) Ce first person shooter est drôle, plein d’action et visuellement intéressant. Les différents personnages à jouer sont variés dans leur gameplay et les ennemis particulièrement satisfaisants à éliminer. Il fait passer le temps magiquement vite et éliminera n’importe quelle anxiété romantique en quelques instants.

Animal Crossing: New Horizons

Switch

Courtoisie: Nintendo

Je suis contente de vous dire que j’ai testé cette idée-là pour vrai! Ma date et moi nous sommes appelées pour jaser en nous montrant mutuellement nos îles plus ou moins en construction. On en a profité pour parler de tout et de rien, comme si on se baladait pour vrai dans un parc, sans que j’aie eu besoin de sortir mes crampons. En plus, on avait toutes les deux appelé nos îles «Lesbos» et je n'en reviens toujours pas. Faire visiter ses créations dans des jeux créatifs est une bonne façon de montrer notre univers et notre façon de voir le monde. Une fois vos îles visitées vous pouvez aussi profiter des évènements spéciaux ensemble, comme les tournois de pêche et de chasse d'insectes, ou tout simplement prendre un petit café virtuel au café de Robusto.

Minecraft

PC / Mac / Linux / iOS / Android / PS4 / Xbox One

Courtoisie Mojang / Microsoft

Si vous fréquentez quelqu’un depuis un moment, une bonne façon de passer du temps ensemble à distance est de vous procurer votre propre Relm juste à vous deux. Minecraft est un des jeux les plus versatiles qui existe et chacun y trouvera son compte. Si vous êtes plus du type action, vous avec un Ender Dragon à battre, si vous êtes plus créatifs, vous avez tout un monde pour construire la cité de vos rêves. Vous préférez accumuler le plus de dynamite possible pour voir si vous êtes capable de faire planter votre serveur? Le monde est à votre portée. En plus, tout le monde sait que coller nos lits Minecraft ensemble c’est la chose la plus romantique au monde.

Votre jeu court préféré

Courtoisie: LCG Entertainment, Campo Santo, Microsoft et Adam Robinson-Yu

Bien que je ne recommande pas de transformer votre premier rendez-vous en monologue de votre part, présenter un de vos jeux préférés à votre prétendant.e peut être une bonne façon de partager ce qui vous touche et leur donner une chance d’apprendre à vous connaître. Avec un internet pas trop pire et un programme comme Discord, il est facile de partager votre écran tout en jasant. Que ce soit votre jeu TellTale préféré, ou un magnifique jeu indépendant comme Firewatch , Ori and the Blind Forest ou A Short Hike , partager un jeu qui vous a touché émotionnellement peut être un magnifique cadeau. N’oubliez pas de leur demander de vous présenter leur jeu préféré aussi; vous allez peut-être découvrir votre nouveau coup de cœur.

Et si vous n’avez pas de rendez-vous romantique pour la Saint-Valentin?

Faites comme je vais faire: Rejouez votre romance Bioware préférée une millième fois. Dans mon cas c’est Dragon Age Origin.

Alistair, je m’en viens bébé.

Courtoisie: Electronic Arts

