Pubjelly: un nouveau bar à vin et à huîtres à découvrir dans le Vieux-Montréal

Une nouvelle adresse où se réunir pour le 5 à tard ouvrira le 8 février prochain dans le Vieux-Montréal.

C’est dans l’ancien local du Pizzaiolle qu’ouvrira le Pubjelly: un tout nouveau restaurant, entre Griffintown et le Vieux-Port, qui proposera des plats à partager à partir d’ingrédients locaux, des huîtres, des pizzas, une vaste sélection de vins au verre, de bières québécoises ainsi qu'une carte de cocktails étoffée.

Le Chef Mathieu Masson Duceppe – du Jellyfish - tient les rênes du menu du Pubjelly. Ce dernier alliera ses forces à celles de Francis Rodrigue, qui cumule plus de 25 années dans l’industrie de la restauration, ainsi qu’à Robbie Pesut et Charles Mary.

Le local du Pubjelly a hérité d’un four à bois permettant de concocter de succulentes pizzas artisanales romaines (Pizza Al Taglio). D’ailleurs, le Pubjelly propose une belle sélection d’huîtres fraîches provenant des Maritimes, des Îles-de-la-Madeleine ainsi que de la côte Est américaine, et le menu réunira des plats frais concoctés à partir d’ingrédients locaux et selon l’inspiration du chef.

À deux pas de son grand frère le Jellyfish, l’ambiance du Pubjelly promet d’être décontractée et conviviale. Le restaurant de 70 places possède un décor soigné et feutré.

Le bar central original, conçu jadis par Zébulon Perron, offre une vue sur la cuisine à aire ouverte permettant de voir le chef et son équipe à l’œuvre. Des chaises en bois rappelant le style pub viennent compléter le look, et les luminaires arrondis sont un clin d’œil au restaurant voisin, le Jellyfish.

Pour retrouver l’expertise et la cuisine spontanée du chef Mathieu Masson-Duceppe et pour déguster de délicieux plats, découvrir le bar à huîtres et le bar à vin, savourer une Romaine Al Taglio et s’offrir un cocktail original, le Pubjelly est une nouvelle adresse de choix où se donner rendez-vous en fin de journée entre collègues et amis.

Que ce soit en formule apéro ou plutôt en fin de soirée, le Pubjelly accueillera les gens du mardi au samedi dès 17h.

Pubjelly

600, rue Marguerite d’Youville, Montréal

Mardi-Samedi : 17h à 23h

(514) 379-3140

