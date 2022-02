Saint-Valentin : 6 boîtes repas ou dessert à se faire livrer

Partager







Contrairement à l’an dernier, les restaurants seront ouverts pour la Saint-Valentin cette année et les restaurateurs et chefs sont fébriles de vous accueillir.

Toutefois, si vous préférez souligner la fête de l’amour dans le confort de votre foyer pour toutes sortes de raisons, il y a quelques options de boîtes et menus spécialement conçus pour la Saint-Valentin que vous pouvez commander.

Voici 6 options de boîtes repas ou dessert à se faire livrer pour la Saint-Valentin:

1. Menu Extra

Comme pour chaque fête, Menu Extra prépare un menu spécial qui permet de manger comme des rois à la maison. Le festin comprend un plat principal de caille en sarcophage avec farce au canard fumé et sauce royale à l'ail noir qui s’accompagne de salade de radicchio à la moutarde, de légumes rôtis, d’une purée de pommes de terre puis comme dessert, un fondant au chocolat. Il est possible d’avoir le menu version végétarien qui remplace la caille par du maitake en sarcophage. Le prix est de 150$ pour les deux versions du menu et des fleurs et chandelles vous sont livrées aussi pour décorer un peu la table.

* Cueillette et livraison des festins les 11, 12 et 13 février 2022.

Commandez ici

2. Rosélys

Même si le Rosélys a rouvert ses portes le 31 janvier, le restaurant de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth compte offrir son coffret gourmand de la Saint-Valentin pour emporter ou en livraison. Il sera offert sur la plate-forme transactionnelle du restaurant du 10 au 14 février et vous devrez passer votre commande 48h à l’avance. Bien qu’on ignore encore ce que va constituer ce menu parfait pour un souper en tête, on sait que ce sera un 5 services.

Commandez ici

3. Ratafia

Le charmant bar à vin et dessert Ratafia est de retour avec son maintenant célèbre menu Anti anti Saint-Valentin. Il sera possible de le déguster en salle comme à la maison. Pour la dernière option les commandes sont déjà ouvertes sur le site web et le menu sera disponible du 11 au 14 février en livraison ou pour emporter. Le «cake out» spécial Saint-Valentin de cette année comprend des fleurs, un mix de cocktail, deux pré-desserts, deux desserts et une petite boîte de chocolats.

Vous devez précommander votre «cake- out» avant le 10 février.

Précommandez ici

4. H3

Même s’il rouvre ses portes, le Restaurant h3 a décidé de poursuivre son idée d’offrir de l’amour en boîte cette année. Une boîte pour 2 personnes, à emporter, est donc déjà disponible en précommande pour réception du 11 au 13 février. C’est un menu romantique de 6 services qu’ont concocté le chef et son équipe. Il est aussi possible d’opter pour des accords mets et vins (à la bouteille) pour égayer le souper. D’autres petites surprises permettront aussi de compléter l’expérience romantique et intime qui vous attend.

Précommandez ici

5. HelloFresh

L’entreprise de repas faits maison a également préparé des plats spéciaux pour la Saint-Valentin. Ceux qui commandent une boîte avant le 9 février pourront ajouter le plat de steaks au poivre avec frites et salade césar au bacon ou encore celui de canard aux petits fruits avec purée de patates douces et de courge rôtie. Ces deux plats sont 6,99$ de plus par portion. Les végétariens quant à eux pourront goûter au plat de linguine au citron et à la courgette qui est sans surcharge. Pour le dessert, HelloFresh propose une tarte aux pommes en poêle avec tartinade aux cerises au coût de 10,99$ pour deux personnes. Puis si jamais vous préférez bruncher pour la Saint-Valentin, il est possible d’opter plutôt pour la tarte au saumon fumé avec câpres et fromage à la crème au coût de 23,99$ pour deux.

Ajoutez les options Saint-Valentin à votre boîte HelloFresh avant le 9 février pour recevoir le tout à temps pour la fête de l’amour!

6. Juliette et Chocolat

Ceux qui ont la dent sucrée voudront certainement mettre la main sur l’un des boîtes des amoureux que propose Juliette & Chocolat en édition limitée. Cette dernière comprend sept macarons au caramel à la fleur de sel, un POP à chocolat chaud, un cœur fourré au spéculoos, une tablette de chocolat blond et une sucette brownie édition. La boîte coûte 42,95$ et peut être commandée directement en ligne.

Commandez ici

