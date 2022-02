Spider-Man: Tom Holland réagit de la plus belle façon au succès de No Way Home au box-office [VIDÉO]

Partager







Visiblement, Tom Holland ne suit pas de trop près les performances au box-office de son plus récent film, Spider-Man: No Way Home, en salle depuis la mi-décembre.

Enchaînant les fins de semaine au sommet du classement des films les plus vus dans les cinémas nord-américains, le dernier long-métrage de l’homme-araignée est ainsi sur le point de dépasser Avatar en tant que troisième film ayant cumulé le plus recettes de l’histoire aux États-Unis et au Canada.

C’est l’animateur de l’émission Backstage OL, diffusée sur YouTube, qui l'a appris à Holland, en entrevue dans le cadre de la sortie prochaine du film d’Uncharted.

«Vous êtes à 20 M$ ici aux États-Unis de dépasser Avatar», note l’animateur, stupéfiant du coup l’acteur.

«Pour de vrai?», demande Holland à une personne en marge du plateau, avant de laisser échapper un «putain de merde».

«Wow, c’est incroyable! Je ne savais pas ça, honnêtement. C’est fantastique! Wow, hum, je veux dire, c’est époustouflant. C’est honnêtement époustouflant», ajoute alors le Britannique après avoir (légèrement) repris ses esprits.

C’est impressionnant certes, mais il faut toutefois préciser que, contrairement à ce que l’animateur indique un peu plus tôt lors de l’entrevue, Spider-Man: No Way Home est encore loin de devenir le film le plus lucratif de l’histoire du box-office nord-américain.

Oui, les quelques 738 M$ de recettes de No Way Home ne sont désormais plus très loin des 760 M$ d’Avatar, mais les deux premières positions du palmarès, détenues pour le moment par Avengers: Endgame (858 M$) et Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (936 M$), seront assurément plus difficiles à atteindre.

Cependant, cela n’enlève rien à la très drôle et authentique réaction de Tom Holland, de toute évidence très heureux de voir le plus récent Spider-Man réussir aussi bien, même en pleine pandémie.

Notons que l’acteur sera très bientôt en vedette dans une autre superproduction, Uncharted, dans laquelle il interprétera le rôle principal de Nathan Drake. L’adaptation cinématographique de la franchise de Naughty Dog doit paraître en salle le 18 février prochain.

