Voici qui sera l'humoriste invité à Star Académie cette semaine

Chaque semaine, l’Académie reçoit des humoristes qui viennent lâcher leur fou dans le manoir de Waterloo!

Lors du premier Variété qui a été diffusé dimanche dernier, c’est l’inimitable Pierre-Yves Roy-Desmarais qui est venu épater la galerie avec son énergie incomparable et ses mimiques dont lui seul a le secret.

Le duo de comiques qu’il formait avec le rappeur Fouki était surprenant, comme vous pouvez le voir ci-dessous:



Cette semaine, ce sera au tour de P-A Méthot d’ajouter un soupçon d’humour chez les Académiciens.

On ne sait pas ce que le Gaspésien nous réserve, mais puisqu’un grand sage a déjà affirmé que «les humoristes sont drôles», on ne s’en inquiète pas trop.

Photo : Bruno Petrozza

Rappelons que ce second Variété verra l’éviction d’un premier Académicien.



Gäelle, Jérémy et Sandrine ont été mis en danger la semaine dernière et l’un d’entre eux sera donc éliminé.



Le prochain Variété de Star Académie sera diffusé ce dimanche à 19h00 à TVA.

Ne manquez pas, non plus, la quotidienne du lundi au jeudi, à 19 h 30 à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

