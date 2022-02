Il est scientifiquement prouvé que cette couleur de vernis améliore l’humeur

Partager







L’hiver est particulièrement froid et peut sembler interminable. Le soleil se couche un peu plus tard chaque jour, mais on a du mal à obtenir notre dose de vitamine D, et ça nous met dans tous nos états.

La solution pour se mettre de meilleure humeur est peut-être à portée de main: changer la couleur de son vernis à ongles!

Les beiges, neutres, bleus profonds et compagnie sont peut-être chics et adaptés à vos tricots chauds, mais ce ne sont pas les meilleurs alliés pour améliorer nos pensées.

Des scientifiques ont déterminé LA couleur qui met instantanément de bonne humeur: le jaune.

Pour différentes raisons, le jaune, dans toutes ses dimensions, est la couleur la plus appropriée pour amener une dose de soleil, surtout lorsque celui-ci se laisse désirer. Beurre, citron, tournesol, fluo: la teinte et l'intensité sont à votre choix. Le jaune est la couleur associée à la joie, à l’espérance et à un caractère enjoué.

Selon la science, voir cette couleur vitaminée au bout de ses doigts, surtout lorsqu’on passe de longues heures devant son ordinateur pour les études ou le travail, permet d’avoir des pensées plus positives, augmente le niveau d’énergie et améliore le métabolisme.

Manucure maison ou en salon, pas besoin d'attendre l'été pour un jaune ensoleillé.

Quelques vernis jaunes à vous procurer.

Vernis Banane Marshmellow Pony de Bkind, en solde à 10$

Courtoisie

ACHETER ICI

Mini-vernis voiture jaune, 7$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Vernis à base de plantes Daisy de Quo Beauty, 14$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

