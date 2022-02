Le «convoi de la liberté» à Québec : autant de manifestants que de revendications

Partager







Klaxons et trompettes de carnaval ont retenti dans la Capitale-Nationale ce week-end, devenu l’hôte du «convoi de la liberté» venu faire entendre son aversion envers les mesures sanitaires. Nous avons tendu le micro à des manifestants vaccinés ou non, qui partagent un ras-le-bol pour les mesures sanitaires.

La grogne de milliers de personnes – dont plusieurs familles - s’est entendue sur plus d’un kilomètre samedi, bloquant le boulevard René-Lévesque, l’une des plus grandes artères de la ville. Des drapeaux du Canada et du Québec, mais aussi des drapeaux américains, parsemaient la foule, qui portait des pancartes «Non à la ségrégation», «Liberté», et «Mon corps mon choix». Le 24 heures a pu observer une certaine hostilité envers les médias. Mais, les forces policières en présence, nombreuses, n’avaient pas eu besoin d’intervenir pour calmer le jeu lorsque nous avons quitté les lieux, vers 16h.

Et les individus, eux, étaient aussi nombreux que leurs revendications.

Élise Lacombe Jean-Philippe, 35 ans, est un soudeur de Trois-Rivières.

Jean-Philippe, 35 ans, Trois-Rivières

«Le masque, ça ne marche pas, les confinements n’ont pas fonctionné, a avancé l’homme rencontré près de l’Assemblée nationale, père de deux enfants de 2 ans et 3 mois. Les enfants doivent subir tout ça.»

«Je veux le meilleur pour eux-autres et je ne trouve pas ça normal qu’on veuille faire porter des masques aux enfants, c’est inhumain. C’est pour ça que je me lève. J’ai suivi les règles depuis le début parce qu’on n’avait pas trop le choix, mais là, c’est assez», a-t-il confié au 24 heures.

«J’aurais voulu me lever avant ça, mais j’étais tout seul et ça n’aurait pas pesé fort dans la balance. Mais avec le convoi, je suis là et je le fais pour mes enfants jusqu’au bout.»

Élise Lacombe Stéphanie, 33 ans, travaille dans un restaurant du Vieux-Québec.

Stéphanie, 33 ans, Québec

Debout devant le boulevard René-Lévesque, Stéphanie brandissait skis et bâtons et une pancarte sur laquelle nous pouvions lire «Le code QR pour l’extérieur, c’est non».

«Je suis venue manifester parce que pour moi, les mesures sanitaires pour les activités extérieures, je trouve ça too much. Je peux comprendre qu’un chauffeur de taxi doive porter un masque parce qu’il est à proximité d’un client, mais pas quand je suis en ski et que je suis toute seule sur ma chaise à l’extérieur», a-t-elle expliqué.

Stéphanie, qui travaille en restauration, a affirmé avoir perdu son emploi plusieurs fois cette année. «J’aimerais ça pouvoir gagner ma vie comme il faut».

La femme de 33 ans admet avoir toujours été «sceptique» par rapport au vaccin et ne souhaite pas y adhérer.

«Je préfère prendre soin de ma «santé mentale et physique que de prendre ce vaccin-là.»

Joe Nadeau, 40 ans, camionneur depuis 17 ans.

Stationné à deux pas de la colline parlementaire au cœur du «convoi de la liberté», Joe Nadeau ne compte pas quitter sa position avant que «le gouvernement bouge».

«Je vais rester autant de temps que ça prendra. Je serai là dimanche, lundi, mardi, mercredi... le temps que ça va prendre», tonne-t-il, confiant.

«Il va falloir que le gouvernement bouge. On n’a plus de droits, plus de libertés. On est tannés, ajoute celui qui a reçu trois doses de vaccin. Pour moi, ce n’est pas une question de vaccin. J’ai choisi de me faire vacciner, mais ce n’est pas le choix de tout le monde.»

Joe Nadeau a quitté la manifestation d’Ottawa il y a deux jours pour venir joindre le mouvement dans la Capitale-Nationale. «C’était parfait à Ottawa, mais il y a plus d’amour à Québec. Les gens pleurent, ils nous saluent, nous supportent», confie-t-il, les larmes aux yeux.

Félix Pedneault À gauche: Jean-Sébastien, 32 ans, Québec. Au centre: Une femme dans la trentaine accompagnée de ses enfants. À droite: Joe Nadeau, camionneur de 40 ans.

Jean-Sébastien, 32 ans, Québec

Croisé devant l’Assemblée, Jean-Sébastien s’est dit inquiet des dérives autour des obligations vaccinales.

«Je pense qu’il faut faire la différence entre promouvoir la vaccination, ce qui est logique, et la forcer chez les gens. Le contrôle de soi, je pense que c’est un droit universel», a-t-il clamé.

«D’autres grands mouvements de manifestations ont fait reculer le gouvernement par le passé, poursuit-il. C’est le genre de mouvement qui coûte cher au gouvernement, non seulement en argent, mais aussi en crédit politique. Ça fait très peur ce qui se passe et ils doivent se retourner de bord et changer de discours.»

Femme, dans la trentaine (qui n’a pas souhaité s’identifier)

Rencontrée tout près de la fontaine de Tourny, la mère de famille nous a confié être venue manifester pour le futur de ses enfants.

«On les voit aller: ils reviennent à la maison, leur état s’est dégradé avec le masque et toutes les mesures. [Le gouvernement] vient nous couper tout ce qui est bon pour notre santé: on ne peut plus faire de sport, on n’a plus accès à tout. On veut reprendre le contrôle là-dessus», a-t-elle revendiqué.

«C’est pas juste pour les enfants ou les parents qu’on manifeste. Pour que la famille aille bien, il faut que les parents aillent bien pour bien prendre soin de leurs enfants. C’est une roue qui tourne», a conclut la femme, très heureuse de voir autant de familles prendre part au mouvement.