Il y a 17% moins de restaurants au Québec après bientôt 2 ans de pandémie

À défaut de se répéter, la pandémie a été extrêmement difficile pour les restaurants de la province qui ont valsé entre les fermetures obligatoires, les mesures sanitaires, les réouvertures à capacité réduite et le passeport vaccinal.

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le Québec compte près de 20% moins de restos qu'avant la pandémie, selon l’Association Restauration Québec (ARQ).

Entre février 2020 et janvier 2022, le nombre de permis délivrés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui sont essentiels pour tenir un restaurant dans la province, a baissé de 17%. C'est énorme sachant qu'avant le début de la crise sanitaire, le nombre de permis émis par le ministère haussait en moyenne de 2% à 3% par année selon Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques de l’ARQ.

Le nombre de restaurants qui ont définitivement fermé leurs portes à cause de la pandémie est donc encore plus important, puisque des restaurants ont aussi ouvert leurs portes pendant cette période, ce qui fait que de nouveaux permis ont été délivrés.

Sans surprise, les restaurants avec une salle à manger et les traiteurs sont ceux qui ont le plus souffert, alors que les établissements de restauration rapide s'en sont mieux sortis (une baisse d'environ 13% du nombre de permis).

Il faudra d'ailleurs attendre quelques mois pour mesurer l'impact complet de la pandémie sur les fermetures de restaurants, lorsque les mesures d'aide des gouvernements auront pris fin.

À l'échelle du pays, il y aurait environ 12 000 restaurants de moins qu'au début de la pandémie, selon les chiffres publiés par Restaurants Canada, en octobre 2021.

Malgré la réouverture des salles à manger, les fermetures pourraient d'ailleurs continuer de se multiplier au cours des prochains mois, craint Olivier Bourbeau, vice-président pou le Québec de Restaurants Canada.

