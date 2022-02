L'histoire inspirante de Max Parrot, aux JO quatre ans après avoir reçu un diagnostic de cancer

Partager







Au-delà des performances sportives, les Jeux olympiques (JO) sont aussi une occasion de découvrir des humains inspirants. Le planchiste québécois Maxence Parrot en fait partie : quatre ans après avoir reçu un diagnostic de cancer, il se rendra à Pékin pour les Jeux d’hiver.

Maxence Parrot a grandi à Bromont et est aujourd’hui considéré comme étant l’un des meilleurs planchistes au monde. Le spécialiste en Slopestyle (descente acrobatique) et en Big Air (grand saut) est un habitué des X Games, avec plus de 14 médailles à son actif, dont 8 d’or.

Et l’une d’entre elles possède une saveur assez particulière.

On se transporte en 2018. Max Parrot est au sommet de son sport et vient tout juste de participer à ses deuxièmes JO d’hiver, à PyeongChang, en Corée du Sud. L’athlète de 27 ans était loin de se douter que les pires mois de sa vie étaient sur le point de cogner à sa porte.

AFP Max Parrot (à gauche) aux JO de 2018

En novembre, il sent une bosse au niveau de son cou, et reçoit une dure nouvelle : il apprend qu’il est atteint d’un cancer du système lymphatique qui pourrait s’avérer mortel. Le sportif en lui est dévasté de devoir s’absenter des compétitions et subir six longs mois de traitement.

MARIO BEAUREGARD/AGENCEQMI Max Parrot en 2019, durant ses traitements

Par un drôle de hasard, les X Games suivants sont reportés. Maxence Parrot, qui devait manquer cette épreuve au départ, prend cette nouvelle comme une lueur d’espoir. Déterminé comme jamais, il n’a qu’un seul objectif en tête : vaincre son cancer et se rendre en Norvège pour participer aux X Games.

Après plusieurs traitements pénibles, le planchiste vainc finalement la maladie deux mois avant le début de la compétition. Ne voulant pas perdre une minute de son temps, il s’entraîne d’arrache-pied sept jours sur sept pour se remettre en forme le plus rapidement possible.

Croyez-le ou non, en seulement 4 semaines, Max Parrot était prêt.

Et qu’est-il arrivé une fois sur place? Le petit gars de Bromont a complètement écrasé la compétition en remportant l’or, et ce, seulement deux mois après son dernier traitement, en plus de s’être absenté pendant une saison complète.

AFP Max Parrot en 2019, avec sa médaille d'or des X Games

Il ne s’est pas arrêté là pour autant et a même rajouté 3 autres médailles aux X Games l’année suivante ainsi que 2 premières positions en Coupe du monde (2020-2021).

En 2021, on lui a remis le prix Laureus du meilleur retour de l’année parmi tous les athlètes du monde entier.

En 2022, Maxence Parrot aura peut-être la chance d'ajouter à son histoire incroyable en mettant la main sur la première médaille d’or de sa carrière aux JO (on lui souhaite!).

