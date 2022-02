Découvrez la photo prise par la NASA le jour de votre naissance

Partager







La NASA a récemment lancé un outil pour découvrir ce que leur télescope spatial Hubble a pris en photo le jour de votre anniversaire.

Si vous êtes amateurs de l'espace comme Ariana Grande ou que vous aimez embarquer dans les tendances de vos plateformes préférées, la curiosité est piquée! La tendance est lancée sur TikTok avec des milliers de personnes qui partagent l’image intergalactique que voyait Hubble au moment de leur naissance.

Le télescope Hubble voyage depuis avril 1990 dans l’espace, mais les photos disponibles débutent en 1995. Hubble ne prend pas de pause. 24h / 24, 7 jours sur 7, le télescope prend des clichés cosmiques fascinants.

La première photo officiellement disponible est celle du 16 juin 1995. La qualité a augmenté depuis et on s'en réjouit. Chaque image vient avec une explication pour en apprendre plus sur l’espace.

Si vous aussi voulez découvrir quelle photo a été prise le jour de votre anniversaire, vous pouvez entrer vos coordonnées de naissance sur le site de la Nasa et vous aurez une image de l’espace. Vous pouvez aussi naviguer à traver le calendrier de ce site.

L'outil de recherche a été officiellement lancé pour célébrer le 30e anniveraisare de Hubble. Voici donc comment embarquer dans le #nasabirthdaypictures sur TikTok avec des photos impressionnantes!

La Nasa a aussi un compte officiel pour plus de contenu surprenant à découvrir.

