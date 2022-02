Sarah-Jeanne Labrosse publie une photo d’elle enceinte et sublime

Partager







Sarah-Jeanne Labrosse avait dévoilé son «baby bump» vers la fin du mois de décembre et déjà, les internautes ne se pouvaient plus. Imaginez leurs réactions sous sa dernière publication dans laquelle on la voit exposer sa bedaine pour une séance photo.

L’enfant chérie de Repentigny vient tout juste de publier cette magnifique photo d’elle où elle fait ressortir sa bedaine au plus grand plaisir de ses admirateurs.

Plusieurs célébrités ont commenté la publication en félicitant de nouveau la future maman.

La comédienne de 30 ans attend son premier enfant avec le comédien Marc-André Grondin, qui lui est déjà papa d'une jeune fille.

On espère que la grossesse se passe bien dans le camp Labrosse-Grondin et que le dos de Sarah-Jeanne a su se remettre de cette pose qui semble franchement peu confortable.

